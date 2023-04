Receta: Barritas de mantequilla de frutos secos Categoría: Snack Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:05 Tiempo total: 00:05 Barritas de mantequilla de frutos secos Dificultad baja Tiempo 5 minutos Raciones 4-6 Calorías 102 kcal

Cuando era pequeña pensaba que no me gustaban las avellanas, hasta que descubrí que lo que no me gustaba en realidad eran las avellanas fritas o tostadas. ¡Qué sabio que es muchas veces nuestro cuerpo!. Hoy sé que los frutos secos tostados o fritos no son saludables y al procesarlos de esta manera sus grasas saludables se convierten en inflamatorias.

Aunque cuando están crudas no se transforman tan fácilmente en mantequilla, hay trucos para hacerla en casa. Tan solo tienes que poner un cuarto más de la medida que necesitas en esta receta y triturarla en un aparato que sea potente. Tendrás al principio que hacerlo a velocidad media y cada vez que vayas a subir la velocidad tienes que parar para ir despegándolas de las paredes del vaso y volver a triturarlas otros 2 minutos o hasta que sea necesario.

Beneficios de las avellanas

Alto contenido en antioxidantes. Consumida con la piel y sin tostar, la avellana contiene tres veces más antioxidantes llamados proantocianidinas que otros frutos secos. Estos compuestos ayudan a combatir la acción perjudicial de los radicales libres en los órganos y las células.

Piel y el cabello. Gracias a su contenido de folato y biotina dos vitaminas del grupo B.

Más energía, mejora de neurona, mejora la inflamación y sistema inmune. Contiene cobre implicado en la formación de glóbulos rojos, la lucha contra los daños de los radicales libres, interviene en la comunicación entre neuronas, en el funcionamiento cardiaco, colabora en la integridad del sistema nervioso central y la salud de los tejidos conectivos.

Barritas de mantequilla de frutos secos y chocolate Ingredientes 1 tazas de mantequilla de avellanas o de almendras. ¼ taza de tu endulzante preferido ¼ taza de harina de coco ½ taza de chocolate a + del 80%

Elaboración Forra una sartén de 8 x 8 pulgadas con papel para horno. Resérvalo. En un tazón grande, añade los ingredientes y mezcla bien. Si la masa es demasiado fina, añade más harina de coco. Vierte la mezcla en la fuente forrada y presione firmemente para lograr que quede lo más parejo posible. Si lo desea, derrita el chocolate a baño maría y extiéndelo por encima. Una vez enfriado puedes cortarlas para que una vez refrigeradas sean más fáciles de separar. Refrigera las barras durante 30 minutos antes de servir. Puedes conservarlas en nevera durante tres semanas o se pueden congelar durante 4 a 5 meses.

Notas. La harina de coco se puede sustituir por el doble de harina de almendras. Si la masa es demasiado delgada, agregue más hasta que esté espesa y suave.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.