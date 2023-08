Postres para el final del verano sin horno: 5 recetas que te sorprenderán

Durante los meses de verano no apetece demasiado cocinar platos calientes, pero esto no implica que haya que renunciar a esos dulces que sirven como colofón a una rica comida o cena. Para que ya no tengas problema alguno al preparar postres de verano sin horno, te traemos 5 recetas que te sorprenderán.

Tarta helada con nectarinas

Nectarinas. Pixabay/stevepb

La tarta helada con nectarinas es una excelente opción para preparar en verano, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos ante un postre económico, fácil y refrescante. Para su elaboración necesitaremos un litro de nata para montar, 150 gramos de azúcar glasé, 200 gramos de pepitas de chocolate, aceite de oliva virgen extra, galletas y cuatro nectarinas.

Una vez reunidos todos estos ingredientes se debe montar la nata con el azúcar, para luego añadir las nectarinas peladas y troceadas. Se forra un molde con papel film y se coloca una base de galletas y luego una capa de esta mezcla, repitiendo la operación para quedar con una capa de galletas en la parte superior. Se cierra con papel film y se congela durante un día.

Ahora, se colocan en un bol las pepitas de chocolate, para añadir al mismo tres cucharadas de aceite de oliva. Se derriten a continuación durante dos minutos en el microondas a máxima potencia, se desmoldan y se cubre con este chocolate la capa de galletas, congelando durante un minuto más, antes de degustar.

Sandía con chocolate

Sandía Freepik

Un sabroso postre para el verano es la sandía con chocolate, para la cual apenas necesitamos una sandía pequeña sin pepitas, chocolate para fundir y sal marina en escamas. No obstante, en este postre puedes hacer variaciones sustituyendo la sandía por fresas, manzana, plátano o melón.

Para su preparación debes cortar la sandía en pequeñas cuñas y eliminar las semillas, para seguidamente colocar la fruta en una bandeja y hornea cubierta con papel film. A continuación, introdúcela en el frigorífico durante toda la noche. Al día siguiente, sácalo del congelador y sumerge cada una de las piezas en chocolate fundido, para luego dejar que espese y poner una pizca de sal marina en escamas sobre cada uno.

Vasitos de vainilla

Vasito de vainilla Freepik

Estos sencillos vasitos de vainilla se preparan añadiendo en un recipiente grande 500 gramos de yogur natural o griego sin azúcar, junto a 350 gramos de queso crema y 150 gramos de azúcar glacé. Bate bien todo ello con una batidora y añade una cucharada de esencia de vainilla.

Tritura un paquete de galletas María machacándolas tras introducirlas en el interior de una bolsa y utiliza ahora vasitos de yogur (u otros que tengas por casa) para colocar esa galleta triturada como base, para luego rellenar con la crema de vainilla sin llegar a la parte superior, ya que finalmente se rellenará con 200 gramos de la mermelada que prefieras. Guarda en el frigorífico un par de horas antes de tomar.

Vasitos de frambuesa

Vasito de frambuesa Freepik

En muy poco tiempo puedes preparar unos vasitos de frambuesas congeladas, lo que hace que sea un postre ideal para combatir el calor del verano. Para elaborarlos necesitas 2 tazas y un cuarto de frambuesas congeladas, una clara de huevo grande, dos cucharadas de azúcar, nata para montar y frambuesas frescas.

En un procesador de alimentos pica las frutas congeladas durante un minuto, para luego agregar el azúcar y bate para que se mezcle bien. Agrega la clara de huevo y procesa hasta conseguir una mezcla esponjosa y suave, unos 2-3 minutos. Coloca en unas copas o vasitos una capa de fresa y otra de nata montada y repite hasta completar, colocando las frambuesas frescas en la parte superior.

Tarta de galletas, queso y chocolate

Tarta de queso, galletas y chocolate Freepik

La quinta receta que te sorprenderá y que es perfecta como postre de verano sin horno es la tarta de galletas, queso y chocolate. Para su elaboración se necesitan 600 gramos de queso crema, 200 gramos de chocolate para postres, 200 gramos de leche condensada, galletas María, cuatro tazas de café frías y aceite de oliva virgen extra.

Reunidos todos los ingredientes, se debe poner en un bol la leche condensada y la crema, mezclando muy bien con una batidora antes de reservar. En una bandeja se colocan las cuatro tazas de café frías y se mojan las galletas María en ellas, para luego colocarlas en un molde cubierto con papel hasta crear una capa. Se cubren luego con crema de queso y se repite la operación en cuatro ocasiones, finalizando con una capa de galletas.

Ahora habrá que poner en un bol el chocolate para postres junto a cinco cucharadas de aceite de oliva y se funde durante dos minutos en el microondas, en intervalos de 30 segundos. Para finalizar, se desmolda la tarta y cúbrela con chocolate.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.