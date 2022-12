La receta más buscada en Google en España en 2022: así es la sopa fría por excelencia de Antequera

Receta: Porra antequerana Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:30 Ficha Técnica Dificultad Dificultad Tiempo 00:30 Raciones 4 Calorías 219

Diciembre ya está aquí, por lo que seguramente ya has consultado cuáles han sido tus artistas más escuchados en el año -y te habrás llevado una sorpresa-, habrás descubierto cuál sería el cartel de tu propio festival, y habrás hecho, casi por obligación, una selección de los últimos meses para colgar en Instagram. Pero, si hablamos de gastronomía, ¿sabrías adivinar cuál ha sido tu receta más recreada, qué alimento has comprado más veces a lo largo del año o qué restaurante ha sido en el que más veces has repetido?

Sentimos decirte que no tenemos un algoritmo para adivinar tu cesta de la compra, aunque de alguna manera, Google ha hecho los deberes y se ha unido a este recopilatorio anual, recogiendo los términos más buscados en diferentes categorías. ¿Adivinas cuál ha sido la receta más buscada en 2022 en nuestro país?

Pues no, ni tortilla de patata con o sin cebolla, ni paella valenciana, ni salmorejo cordobés, la receta más buscada durante el año, para la sorpresa de todos, ha sido la porra antequerana. ¿Cómo te quedas?

La sopa fría por excelencia en Antequera

Aunque a simple vista pueda parecer un salmorejo cordobés, se trata de la sopa fría más popular de esta ciudad malagueña, también conocida como porra fría o parra crúa.

Elaborada con tomate, pan, pimientos y aceite, se trata de una receta sencilla, rápida y saludable. ¡Toma nota!

Porra antequerana Ingredientes 1 kg de tomates maduros 400 g de pan de hogaza duro 1 pimiento verde 2 dientes de ajo 150 ml de aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas de vinagre de vino Jamón serrano picado Huevo duro picado Atún en aceite Sal