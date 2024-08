Los platos más icónicos que aparecen en la serie 'The Bear' y cuáles veremos en su tercera temporada

Desde que la cocina y los cocineros están de moda (se ha recuperado su importancia y es hoy una profesión de prestigio tanto en España como en el resto del mundo) el cine y la series se han interesado vivamente por lo que pasa en el interior de una cocina. Una de las ficciones más aplaudidas es The Bear, la serie creada por Christopher Storer.

La primera temporada recibió innumerables halagos por parte de la crítica profesional y varias nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro, donde además Jeremy Allen White fue galardonado como mejor actor principal de comedia para TV. La segunda superó las expectativas, con un planteamiento tan sincero, crudo y frenético como la primera.

Y ahora estamos viendo ya los episodios de la tercera temporada, donde interesa la cocina pero más los conflictos de cada personaje; todo contado con enorme libertad por parte de los guionistas e interpretado por un elenco de actores en estado de gracia, que aparece salpicado por algunos rostros famosos.

Es verdad que lo que hace grande The Bear es eso, su humanidad. Pero el contexto es la cocina, que empezó siendo (primera temporada) la de un local de bocadillos y comida rápida, y que en la tercera es un restaurante de alta gastronomía que aspira a conseguir su primera estrella.

Los platos más icónicos de 'The Bear'

Storer es el padre de The Bear, pero de que la serie nos resulte creíble en términos culinarios es mérito de uno de sus actores. Matty Matheson interpreta a Fak, ese peculiar manitas con tatuajes en el cuello, que ahora ya vemos vestido de traje todo el tiempo y que se ocupa de ponerle un poco de humor a la serie. En realidad Matheson, productor ejecutivo de la serie, no es actor sino cocinero. Es de hecho, uno de los chefs más populares de su país, Canadá. Y así trabaja también como asesor culinario de The Bear.

Así que si Jeremy Allen White "da el pego" cocinando es en buena medida por los consejos de Matheson. Entre uno y otro han cocinado ya bastantes platos en estas tres temporadas:

Costillas braseadas con cola

Una receta muy americana y que vemos en la parte final de la primera temporada de The Bear. Las costillas se doran. Se le añaden cebolla y zanahorias. Casi caramelizadas, echamos vino blanco. Cuando el alcohol se consuma, la Coca-Cola. Pero también unas hierbas (laurel, perejil, tomillo...) y caldo de ternera. Al horno durante horas. Cuando estén se dejan reposar hasta el día siguiente, cuando se retira la grasa y se espesa la salsa.

Chicken piccata

En el capítulo 5 de la segunda temporada, Carmy explica cómo preparar esta receta de pollo. Se reboza con harina, sal y pimienta negra, y se fríe en la sartén con aceite de oliva hasta que se dore. Luego con mantequilla. Muy dorado y crujiente se le añade ajo y alcaparras, vino blanco, caldo de pollo y el zumo de limón. Con ello y otro poco de mantequilla se hace la salsa.

Spaghetti pomodoro

Una receta de pasta, otra, en una serie que repite las referencias a la cocina italiana (la inmigración de aquel país ha marcado una buena parte de la actual "tradición" culinaria de EE UU). En este caso la salsa que acompaña a los espaguetis se hace con aceite de oliva, mantequilla, cebolla, ajo, pimiento rojo triturado, pasta de tomate y tomate triturado y mézclalo bien. Al final, albahaca picada y/o parmesano.

'Beef braciole'

Esta receta italiana sale al menos dos veces. Lleva carne salpimentada con jamón, parmesano, queso pecorino, piñones, pasas, perejil y ajo. Con ello se forma una capa que envuelve la carne. Lo doramos y luego pasamos a una bandeja de horno. Salsa de tomate, pimientos y cebolla... y al horno hasta que la carne esté hecha.

Tortilla francesa con queso y patatas de bolsa

Es la que hacen Carmy y Sidney (Ayo Edebiri) en la segunda temporada. Es una tortilla francesa que rellenan con crema de queso con finas hierbas; la pintan con mantequilla; y le echan patatas fritas de bolsa por encima (en la serie, de sabor crema agria).

Perritos calientes Chicago Style

Es un plato típico de Chicago, ciudad donde se desarrolla la serie. Se cuecen las salchichas y los panecillos de los perritos, al vapor. Llevan además cebolla, tomate en medias lunas, sal de apio y patatas (primero cocidas y luego fritas).

Los platos de la tercera temporada

La acción principal (hay también mucho flashback) de la tercera temporada de The Bear tiene lugar en su flamante y moderno restaurante. Eso da lugar a un proceso de sofisticación del recetario de la serie. Estos son algunos ejemplos:

Pescado a la plancha con naranja sanguina: Carmy recuerda episodios de su formación como chef de alta cocina y aparece esta receta de pescado hecho en sartén y acompañado de una reducción de naranja sanguina.

Borrador de scallop: se trata de una vieira hecha en mantequilla, acompañada de un risotto de arroz.

Gnocchi con carrillera: no se ve pero se "dice" este plato en el que los gnocchis se acompañan con carrilleras hechas al vino tinto.

Boloñesa de carne: Sydney hace esta boloñesa con carne (con tomate, puré de tomate, zanahoria y vino tinto) para un plato de pasta fresca.

Raviolo: la masa la rellenan con ricota, espinacas y una yema de huevo.

Pato con fruta: la carne (pechuga) se salpimenta y se asa al horno, para luego glasearla con albaricoque y/o cereza.

Tarta de verduras: Carmy y Sydney la elaboran con zanahorias, patatas y calabacines y miel, una masa que luego hornean y sirven con burrata.

Scallop en hojaldre con espinacas: es un plato de vieira envuelta en espinacas y hojaldre.

Minestrone: en The Bear hacen esta famosa sopa con cebolla, zanahorias, apio, tomate, judías verdes, calabacín, espinacas, patata y pasta corta. Todo ello se cocina en caldo de verduras.

