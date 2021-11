El plato más feo de MasterChef Celebrity 6, según el jurado

MasterChef Celebrity 6 ha sido una de las ediciones más populares del célebre 'talent show' de cocina de TVE. Celebridades de diferentes ámbitos como Miki Nadal (televisión), Juanma Castaño (radio y televisión), David Bustamante (música) o Belén López (cine y televisión) conformaron un reparto ideal para congeniar con el jurado de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Esta edición ha dejado momentos memorables y, como no podía ser de otra manera, también tenemos el plato más feo del programa.

RTVE ha otorgado esta denominación a uno de los platos elaborados por Verónica Forqué. El paso de la actriz por el programa fue muy comentado, ya que además de sus curiosos platos, decidió abandonar el programa antes de las semifinales.

"Estoy regular, necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipos me agobié. No doy más, yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef, pero hay que ser humilde y decir 'no puedo más'", explicó Forqué antes de dejar definitivamente el 'talent show'.

Forqué elaboró el que fue denominado como "el plato más feo de MasterChef Celebrity 6". Lo hizo en el programa emitido en la semana del 25 de octubre y lo llamó "Cochifrito, intento de réplica del cochifrito Vainica Doble con delantal bastante limpio".

El cochifrito es un guisado de cabrito o cordero típico de la cocina segoviana. La mención al grupo de pop Vainica Doble se debe a que se menciona en una de sus canciones. Sea como fuere, la versión de Forqué no gustó nada al jurado de MasterChef.

Entre los platos más feos y difíciles de comer

"Es un plato muy feo, Verónica. Es verdad que luego lo pruebas y dices 'yo creo que parece comestible', pero hiciste algo que no sé qué sentido tiene. Que tiene huesos, la piel... Está entre los peores platos que hemos probado y entre los más feos y entre los más difíciles de comer", explicó Pepe Rodríguez.

Verónica indicó que lo sentía muchísimo, explicando que había metido el hueso para darle sabor, pero que se le había "escapado". Además, reconoció el error de amasar demasiado la comida, hecho que contribuyó decisivamente al calificativo de "feo" que recibió el plato.