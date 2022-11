La deliciosa receta de pizza sin horno de Pino Prestanizzi, uno de los pizzeros más famosos

No tener un horno en casa puede ser un drama. Pero, aunque algunas elaboraciones parezcan imposibles sin este electrodoméstico, hay algunos trucos con los que podremos salir del paso. No tener un horno en tu cocina no significa renunciar a cocinar una buena pizza casera, y el pizzero Pino Prestanizzi lo corrobora.

El pizzero de origen calabrés cuenta con un restaurante en Barcelona, Pizzeria Trattoria La Briciola, y miles de seguidores en su canal de YouTube. En sus vídeos y también en su último libro, Los secretos del puto amo, recopila sus recetas favoritas, sus historias y sus trucos. Entre las páginas de su recetario se encuentra esta pizza a la sartén, una receta para hacer en casa, especialmente para gente que no tiene horno o para los que quieran experimentar.

Antes de empezar

Antes de encender el fuego y ponerte al lío, debes asegurarte de tener todos los elementos indispensables. Por supuesto, lo básico será tener una masa de pizza. Si quieres seguir la receta del pizzaiolo más popular de YouTube, te explicamos cómo hacerlo.

Tan solo necesitamos harina floja, agua, levadura, sal, y aceite de oliva. Una vez tengamos mezclados todos los ingredientes y hayamos amasado nuestra masa, la dejaremos reposar una hora bajo un trapo húmedo. Para esta receta solo necesitamos 250 gramos, así que podemos separar una bola de este tamaño y esperar a que duplique su tamaño para utilizarla.

Lo único que debemos tener sí o sí para hacer esta pizza a la sartén en casa, masa aparte, es una sartén antiadherente, una tapa y ganas de experimentar. Toma nota y aprende cómo hacer la versión más sencilla y rápida de la verdadera pizza italiana.

Pizza a la sartén Ingredientes 250 g de masa 60 g de tomates Cherry 50 g de mozzarella 20 g de queso provola Jamón serrano al gusto

Elaboración Cogemos una bola de 250 gramos de masa. Mientras estiramos la masa, ponemos a calentar una sartén de 25 cm. Cuando la sartén esté muy caliente, se pone la masa en la sartén, sin aceite ni ninguna grasa. En cuanto coja la forma, bajamos la temperatura al mínimo. Tapada, dejamos la masa cocinarse durante 3-4 minutos. Le damos la vuelta y la calentamos por el otro lado otros 4 o 5 minutos. Volvemos a darle la vuelta y le ponemos los tomates cherris troceados, la mozzarella y el queso provola. Lo volvemos a tapar para que la mozzarella se funda. Antes de servir, decoramos con el jamón.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.