Las recetas de carnaval más típicas de España: de los pestiños a los tortos

Decía la tradición que antes de las privaciones de la Cuaresma, nos adornamos festivamente en Carnaval. Cierto descontrol, permisividad y fiesta, pero también imaginación y trabajo en los disfraces y carrozas que recorren las calles de España. Salimos a la calle, nos disfrazamos, nos divertimos, bebemos y, aquí queríamos llegar, comemos.

Porque el Carnaval tiene mucho que comer. Hay muchas recetas que históricamente se han elaborado para estas fechas de jolgorio, esto es, justo antes de que llegue la Cuaresma con su corsé de normas y exigencias. Eso ya es historia, pero el recetario ha quedado. Estas que siguien son algunas de las recetas de carnaval típicas de España.

Dulces

Flores de carnaval

Otra elaboración bien sencilla y resultona: las flores quedan bien bonitas. Pero para hacerlas hay que tener un molde de florón o molde de rosetón. Es lo que les da la forma. Sobre ese molde toma forna de flor una masa hecha con huevo, harina de trigo, leche, anís, azúcar, sal y aceite de girasol.

Orejas de carnaval

. bhofack2 / iStock

Se pueden comer por toda nuestra geografía durante los días previos a la Cuaresma y son típicas también del entroido gallego. Son un humilde dulce con un rico sabor anisado. La masa se elabora, básicamente, con huevos, harina, levadura, azúcar, aceite y un poquito anís y de aguardiente.

Leche frita



Se realiza a base de harina cocida con leche y azúcar hasta que espese, cortándose la masa resultante en porciones que posteriormente se fríen. Se sirve como un postre, con azúcar y canela por encima. Se suele considerar que la receta surgió en Zamora, pero es también muy típica en Valladolid.

Torrijas

Son un clásico de Semana Santa, pero en algunas partes de España también de carnaval (como que hay lugares donde les dicen 'tostadas de carnaval'). Las torrijas se empapan en vino en la época festiva y en leche en cuanto entramos en la Cuaresma.

Pestiños

. Wikipedia / Tamorlan

Se elaboran con masa de harina, frito en aceite de oliva y pasado por miel. A la masa se le suele dar sabor con ajonjolí o matalaúva (también llamada anís en grano). Su tamaño y forma son variables, aunque por lo general suele ser un cuadrado de masa con dos esquinas opuestas plegadas hacia el centro.

Frixuelos

Otra "fruta de sartén", ésta típica de Asturias (aunque también se hace en León y Cantabria). Allí se elaboran para las celebraciones del Antroxu (carnaval) y de las Comadres. Se hacen a base de leche, huevos (opcional), harina, sal, azúcar y anís (opcional). Tras la fritura se espolvorean con azúcar o miel.

Casadielles

También asturianos, la casadiella es una especia de empanadilla dulce y frita. Se elabora con una masa de harina de trigo que se rellena con una mezcla de nueces (y/o avellanas en algunas zonas), azúcar y anís. También se pueden elaborar con masa de hojaldre, haciéndose en el horno. Al servir se espolvorea su superficie de azúcar.

Cuajada de carnaval de Granada

Es una forma perfecta de aprovechar los mantecados que han sobrado tras la Navidad. La cuajada de carnaval es un dulce típico de Granada. Las pastelerías de la ciudad lo elaboran durante los meses de enero y febrero. Se hace, básicamente, con mantecados, almendras, manteca de cerdo, cabello de ángel, leche, aceite y un poco de canela o azúcar glass para coronar. Al final, se presenta en una fuente de cerámica granadina llamada fajaluza.

Bica de Trives

. GALICIA CALIDADE

Es original del pueblo de la Proba de Trives, en Ourense. Es popular en época de carnavales, aunque se puede encontrar durante todo el año en las panaderías del pueblo. Este postre es un bizcocho mantecado esponjoso y de sabor dulce y suave. En su preparación intervienen ingredientes tan sencillos como harina, azúcar, huevos, mantequilla y levadura. La Bica de Trives se puede disfrutar sola o acompañada de una taza de café o té.

Y salados

Sopa de antruejo

Pero no todo van a ser dulces. Esta sopa se elabora en estas fechas en Extremadura: se come en Carnaval en Badajoz. No es un plato ligero; está pensado para combatir el frío. Se trata de una sopa a base de codillo, huevos cocidos, chorizo, pan y cebolla.

Longaniza con puchero

En Aragón el carnaval comienza con la celebración del jueves lardero. Y ya lo dice el refrán: "Jueves lardero, longaniza en el puchero". La tradición marca comer longaniza con puchero o comer "el palmo", un trozo generoso de longaniza. En el Bajo Aragón se le conoce como choricer o choricé: comen longaniza de Pascua (chorizo rojo o blanco).

Farcit

En Cataluña es tradición comerlo en estas fechas. Se explica porque en el Pirineo catalán era uno de los pocos embutidos que se elaboraban fuera de la matanza, coincidiendo con el carnaval. Se hace con el estómago del cerdo relleno de carne picada, pan, uvas pasas y huevos.

