Pepinos rellenos de aguacate y atún para hacer una cena saludable y barata

Esta receta es muy fresquita y perfecta para hacer una cena rápida, saludable y muy nutritiva. Además, no necesitas casi cocinar ni ensuciar, no se necesita fuego y es muy ligera. Todos esto nos indica que puede ser la receta perfecta para este verano, para cuando no queremos gastar tiempo en la cocina y no apetecen platos pesados por el calor.

Esta receta que te proponemos es un poco distinta, pero los ingredientes combinan a la perfección para conseguir un resultado perfecto. Puedes añadirle si quieres hacerlo más nutritivo, algo de bacon, aceitunas o tomates cherri, eso queda a tu elección.

Ingredientes

1 pepino. Precio aproximado 0,99 € 1 kg

​1/2 de aguacate. Precio aproximado 0,7 €

​1/2 limón. Precio aproximado 1,19 €

​1 yogur. Precio aproximado 0,31 €

​1 chalota. Precio aproximado 1,53 €

​1/2 taza de maíz cocido. Precio aproximado 1,49 €

​1 lata de atún. Precio aproximado 0,44 €

​2 cucharadas de aceite de oliva

​Sal

Elaboración

Pelar el pepino y cortarlo por la mitad. Quitarle la pulpa. ​Aplastar medio aguacate y mezclarlo con el jugo del limón. ​Añadir al aguacate, yogur, chalota, atún, maíz y cebollino. ​Mezclar todo y añadirle sal y aceite. ​Rellenar los pepinos con esta masa y disfrutar.

Propiedades del pepino

El pepino es un vegetal bajo en calorías, rico en agua, minerales, fibras y antioxidantes. Añadirlo a nuestra dieta, por tanto, puede aportar diversos beneficios como ayudar al organismo a mantenerse hidratado, mejorar el funcionamiento intestinal, ayuda a reducir las grasas y la presión arterial.

En recomendado para prevenir y tratar enfermedades como la aterosclerosis, la diabetes y la hipertensión arterial. También es utilizado para refrescar y tonificar la piel, tanto si lo ingieres como si lo usas de mascarilla facial.

Propiedades del pepino por cada 100 g:

Energía: 15 kcal

​Carbohidratos: 3,63 g

​Proteína 0,65 g

​Fibras 0,5 g

​Agua 95,2 %

​Calcio 16 mg

