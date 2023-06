Cómo hacer palomitas sin maíz en solo 10 minutos 

¿Sabías que se pueden hacer palomitas sin maíz? También se pueden hacer de otras semillas, pero solo he probado arroz salvaje o quinoa, aunque me gustan más las de amaranto y lo bueno es que no tienen gluten. Cuando lo descubrí se abrió todo un mundo de posibilidades para mí. Amo las palomitas, pero no quería comer maíz, sobre todo porque ya no me sentaban tan bien como antes.

Hoy en día, con tantas intolerancias y problemas digestivos, es una alegría saber que no tienes que renunciar a ciertas tradiciones como ver una peli y volver a ser niño. Lo mejor es que solo te toma 10 minutos hacerlas.

Las semillas de amaranto, completas y sin gluten, contienen un alto nivel de nutrientes que ayudan a tu cuerpo a producir energía. Estas semillas, ricas en hierro, tienen un sabor ligeramente picante y una textura pegajosa.

¿Qué es el amaranto?

El amaranto es un arbusto con hojas grandes y flores moradas, rojas o doradas. Las semillas de amaranto son pequeñas, aproximadamente del tamaño de las semillas de amapola, y las plantas pueden producir hasta 500.000 semillas por cosecha. Una vez cosechadas las flores del amaranto, se secan antes de recoger las semillas.

Los aztecas fueron los primeros en cultivar amaranto hace 8000 años, en una región que ahora se llama Nuevo México. Las semillas también crecen en Perú.

Beneficios

Sangre sana. El amaranto es una buena fuente de hierro, que es necesaria para la fabricación de hemoglobina, el pigmento rojo de la sangre que transporta el oxígeno al cuerpo.

Salud cardíaca. El amaranto contiene flavonoides como la rutina y nicotiflorina. Estos antioxidantes han mostrado efectos positivos, ayudando a prevenir los daños oxidativos que pueden desarrollarse en los vasos sanguíneos y, en consecuencia, restringir la circulación sanguínea hacia el corazón y el cerebro. Además, la rutina ha disminuido ciertos indicadores de daño renal y ha mejorado la salud cardiovascular en general. Por otra parte, la nicotiflorina ha demostrado tener una actividad antiinflamatoria satisfactoria y protección endotelial.

Huesos fuertes. El amaranto, además de ser una muy buena fuente de proteínas y fibra, es rico en fósforo, calcio, magnesio y manganeso. Esta excelente combinación desempeña un papel importante en la formación de tejido óseo y conectivo tanto en nuestros huesos como en la salud de nuestros dientes.

En la cocina

Taboulé sin trigo. Utiliza esta antigua semilla para crear un taboulé sin trigo. Sustituye el bulgur por amaranto cocido y enfriado y añade algunas hierbas aromáticas frescas.

En un pilaf. Agrega un toque de sabor a avellanas al sustituir el arroz por amaranto levemente tostado en un poco de aceite de oliva a fuego lento hasta que esté dorado, para luego utilizarlo como base para un pilaf.

En sopa. Agrega dos cucharadas de amaranto a un caldo y déjalas espesar cocinando.

Ingredientes y elaboración

Esta receta es tan sencilla que solo necesitarás un ingrediente: 1/2 taza de semillas de amaranto. En cuanto a la elaboración, tienes que seguir los siguientes pasos:

Precaliente una olla alta a fuego medio-alto.

Extiende aproximadamente 1 cucharada a la vez, lo uniforme posible en el fondo de la olla caliente y utiliza una cuchara de madera para revolverlas.

Espera a que las semillas comiencen a saltar. Esto debería ser bastante inmediato. Si no se inflan de inmediato , la olla no estaba lo suficientemente caliente o si las semillas no se inflan y simplemente se queman desechadlas y comienza de nuevo.

, la olla no estaba lo suficientemente caliente o si las semillas no se inflan y simplemente se queman y comienza de nuevo. Una vez que comience a explotar, mueve la olla y ayudarte con la cuchara de madera si fuera necesario revolverlas para asegurarse de que todas las semillas se inflen y no se quemen.

Una vez que cese el inflado, retira el amaranto inflado y coloca en un tamiz o colador para sacudir las semillas sin inflar.

Luego agregue el amaranto ya inflado a un tazón y repita el mismo proceso hasta que todo el amaranto esté hecho.

Por cada cucharada de amaranto crudo, obtendrá aproximadamente 2 cucharadas de amaranto inflado

El tiempo de elaboración de esta receta es de solo 10 minutos, los destinados a la cocción del amaranto.

