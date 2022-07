Nutriaconséjame, influencer y nutricionista: "Es importante no seguir cuentas que te hagan obsesionarte con la alimentación"

Cuando Carlota Fernández Viejo tomó las riendas de las redes sociales de Carlos Ríos y Realfooding, su experiencia en Instagram ya había empezado mucho antes compartiendo sus recetas y consejos de nutrición, dietética y farmacia a través de su cuenta profesional. No como Carlota Fernández, pero sí como Nutriaconséjame.

Los casi 90.000 seguidores en Instagram no son en vano, y es Carlota se ha convertido en una de esas gurús que hacen de la comida saludable, recetas divertidas, coloridas y muy apetecibles. La influencer pone sus estudios de nutrición y dietética al servicio de la receta para demostrar lo delicioso que puede ser comer saludable.

"Recetas, consejos e inspiración", reza la descripción de Instagram de esta ovetense, pero su cuenta en esta red social va mucho más allá. Inspiración, sí, pero motivación también, y es que viendo la pinta deliciosa que tienen las recetas de Nutriaconséjame cualquiera puede hacer de su plato fetiche la versión más healthy.

"Cuando empecé en Realfooding estaba muy contenta porque dirigía el podcast y me aportaba mucho a nivel nutricional, pero acabé solo haciendo recetas y haciendo recetas, y a mí a nivel personal no me aportaba tanto, y creía que yo ya tampoco estaba aportando demasiado, así que decidí cambiar y volver al mundo de la farmacia sin dejar mis redes sociales", nos cuenta Carlota, que desde el pasado mes de abril ha decidido dejar de trabajar con las redes sociales de Carlos Ríos y Realfooding y dedicarse en cuerpo y alma a su cuenta personal y a explorar y explotar su faceta de farmacéutica.

Cuando una puerta se cierra, otras se abren, por lo que Carlota no dudó en cerrar etapas para seguir avanzando personal y profesionalmente: "Estoy muy agradecida con Realfooding y me encantó trabajar con ellos, pero creo que ya no tenía más que aportar ni me aportaba a mí en ese momento".

Demasiada información e intrusismo laboral

Cuando preguntamos a Fernández por el mundo de la nutrición en redes sociales, la influencer nos advierte de la vorágine de información -no siempre acertada- que podemos encontrar en la red, por lo que saber filtrar y confiar en el emisor del contenido es fundamental: "Algo que me preocupa un poco es que hay demasiada información y muchas veces el usuario no sabe a qué agarrarse, porque al final cada profesional de la salud te dice una cosa, hay muchísimo intrusismo, y creo que es muy importante siempre acudir a algún profesional que contraste la información, que base todo en evidencias científicas y que sepas que lo que te está contando es verídico".

"Es fundamental que las cuentas que se siguen no hagan que te obsesiones con la alimentación"

"Para mí es fundamental que las cuentas que se siguen no hagan que te obsesiones con la alimentación en ninguno de los casos, aunque sea la mejor de las alimentaciones y el mejor estilo de vida posible, pero es muy importante que en ninguno de los casos te haga estar obsesionado durante todo el día con lo que vas a comer, lo que has comido o lo que dejas de comer", asegura la dietista-nutricionista previniendo de posibles trastornos de la alimentación.

Nutriaconséjame hace hincapié en la importancia de educar a la sociedad en un estilo de vida saludable que no suponga ni un sacrificio ni una obsesión, y en "saber qué tienen que tener en cuenta y qué tiene que pasar por alto".

La sencillez, la clave del éxito

Entrar en el Instagram de Nutriaconséjame es desplegar un carrusel de platos de lo más apetecibles y en la mayoría de las ocasiones fáciles de preparar. Para Carlota que sus seguidores puedan replicar las recetas con ingredientes que tienen a mano, sin volverse locos viéndose obligados a comprar ingredientes por internet o en herbolarios es fundamental, porque comer saludable tiene que ser fácil.

"Me gusta recrear recetas que sé que la gente va a utilizar en su día a día y que van a ser más fáciles, con ingredientes que puedes encontrar en cualquier supermercado y que no hace falta que tengas que irte a un herbolario a buscarlos o comprarlos por internet", asegura la nutricionista. "Si en algunas de las recetas se necesita un ingrediente que la gente no suele tener por casa, me gusta sustituirlo por ingredientes super fáciles como pueden ser el calabacín, el huevo… cosas que tenemos por casa y que me gusta compaginarlas con este tipo de recetas que la gente pueda añadir a su menú y que son sencillas".

Partiendo de la base de utilizar ingredientes al alcance de todos, Nutriaconséjame tiene claro que en las recetas virales está el éxito: "Creo que ahora mismo la clave está en recrear recetas que son virales, ahora mismo creo que es lo que más triunfa, pero es verdad que a mí me gusta utilizar ingredientes que consigues fácil".

El 'fondo de nevera'

Del mismo modo que tenemos un fondo de armario para cada estación del año, también tenemos que tener un 'fondo de nevera' para saborear los alimentos de temporada. Hay quien cree que "en casa del herrero chuchillo de palo", pero, ¿qué nos encontramos en la despensa de una nutricionista? "Sin duda huevos, es algo que utilizo muchísimo", asegura la influencer. "No creo que sean necesarios en una dieta porque yo sí que creo que las dietas veganas o vegetarianas pueden estar perfectamente hechas sin ningún tipo de producto de origen animal, pero yo que no soy ni vegana ni vegetariana es un ingrediente que utilizo muchísimo, tanto en el desayuno, como en la comida como en la cena".

"Sí que creo que las dietas veganas o vegetarianas pueden estar perfectamente hechas sin ningún tipo de producto de origen animal"

Nutraconséjame se confiesa sobre los alimentos que no pueden faltar en la lista de la compra: "Siempre tengo verduras, pero las que no pueden faltar son calabacín, pimientos, brócoli y zanahorias, son como mi must, y frutas, que suelo comprar de temporada", asegura Carlota.

"Luego más de despensa siempre tengo latas de atún, latas de tomate triturado que también me salvan un montón de comidas que no sé qué hacer y rápidamente me sirve para un montón de recetas, copos de avena, frutos secos siempre tengo también, me gustan todos así que voy variando un poco, y cereales y cosas así, cereales integrales también para hacerme mis bowls con frutas y yogur cuando tengo antojo de algo dulce".

La receta de las recetas

Si Carlota tiene que rescatar una receta de todas sus creaciones, lo tiene claro: la hamburguesa de avena. "De las recetas que más gustan, aunque quizás no sea la que mejores resultados ha tenido, porque no sea la más vistosa o la que más llama la atención, pero es mi receta estrella y la que más gente ha recreado son las hamburguesas de avena, unas hamburguesas super sencillas para las que solo necesitas un compuesto de avena, huevos, y un poquitín de cebolla si quieres, y son ingredientes que tienes por casa y que sorprende a todo el mundo".

"Para esta receta solo necesitas un compuesto de avena, huevos, y un poquitín de cebolla si quieres"

Según la dietista-nutricionista, "es un plato que vuelves a hacer, y vuelves a hacer y vuelves a hacer. Es una cena super recurrente y diría que es la que más veces han recreado".

Con esta sencilla receta, Nutriaconséjame ha conseguido el fin último de sus publicaciones, no solo que la gente las replique, sino que además las añada a sus platos habituales: "La compartí hace tiempo cuando empecé en esto, y la volví a compartir en formato Reel hace no mucho, y la verdad que es una receta que replican mogollón y hay mucha gente que me dice que ha pasado a formar parte de sus menús semanales".

Pero no es oro todo lo que reluce. Como a todo hijo de vecino, a Carlota hay alimentos que se le resisten. O mejor dicho, se le resistían, ya que según la influencer, siempre existe la manera de encontrar una receta donde encaje cada ingrediente: "Me estoy dando cuenta de que todos los ingredientes tienen su aquel".

"La remolacha es un ingrediente que a mí no me encanta, tiene ese regustillo a tierra y no es una verdura que me fascine, pero hace poco probé una receta de pasta con salsa de remolacha que llevaba también quesito y quedó espectacular. Es una receta que he repetido porque al final vas descubriendo en la cocina ingredientes que igual no te hacían mucha gracia, pero los vas adaptando para que se acerquen a ti y a tus gustos, y sin embargo, todos tienen su aquel". Palabrita de Nutriaconséjame.