Nuggets de pollo caseros, una receta deliciosa y fácil de solo tres ingredientes

De pequeña no conocí los nuggets pero sí las albóndigas de mi abuela. Pertenezco a la generación de todo light y huía de aquel delicioso plato con mucha grasa. La palabra nuggets forma parte del vocabulario de las nuevas generaciones, cualquier niño sabe lo que es y seguramente los han probado. Justamente por ello he pensado en por qué no transformar esta receta en una deliciosa versión más saludable.

Una alternativa saludable y proteica

Estos deliciosos nuggets de pollo tienen un alto contenido proteico y son ideales si estás buscando las mejores alternativas a llevar un estilo de vida más saludable. Las costumbres a la hora de comer actualmente tienen una tendencia a ingerir carbohidratos -panes, pastas, tubérculos, arroz- por encima de lo que deberíamos consumir. Con esto no estoy afirmando que sean malos, los hay muy buenos pero en pequeñas cantidades y si has hecho ejercicio, mejor.

Varios estudios afirman que una dieta más baja en carbohidratos mejora la calidad de vida en personas con un alto consumo. Exactamente en personas con síndrome de intestino irritable mejora la inflamación, alivio del dolor entre muchas otras sintomatologías.

Ahora que se acerca el verano y quieres comer más saludable, estos nuggets son una excelente opción. Si no consumes lácteos, puedes optar por poner queso vegetal o reemplazarlo por puré de garbanzos y muchas especias como orégano, cebollino, o pimienta.

Receta de nuggets de pollo

Porciones: 2-4 porciones, dependiendo del tamaño de los nuggets.

Tiempo total: 25 minutos (5 de preparación + 20 de cocción).

Ingredientes de los nuggets de pollo

200 g o 1 taza de pollo cocinado previamente, puede ser cualquier parte de pollo.

1 huevo grande o 2 pequeños.

200 g o 1 taza de queso mozzarella rallado.

Elaboración de los nuggets de pollo

Precalienta el horno a 200º. En un procesador de alimentos, mezcla el pollo cocido con el huevo y el queso mozzarella rallado (y cualquier otro queso opcional que desees agregar) hasta obtener una mezcla homogénea. Forma pequeñas porciones de la mezcla en forma de nuggets y colócalos en una bandeja para hornear cubierta con papel pergamino. Hornea los nuggets durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes. Una vez listos, retira del horno y deja enfriar unos minutos antes de servir. ¡Disfruta de tus nuggets de pollo caseros en solo 25 minutos!

Propiedades del pollo

Alto contenido en proteínas . En 100 gramos de pollo asado, más del 20% de su composición son proteínas, lo que lo convierte en una excelente fuente de este nutriente esencial para la salud muscular y ósea.

. En 100 gramos de pollo asado, más del 20% de su composición son proteínas, lo que lo convierte en una excelente fuente de este nutriente esencial para la salud muscular y ósea. Mejora la regeneración de tejidos y el control de la glucosa . La carne de pollo es una excelente fuente de isoleucina, un aminoácido que ayuda en la regeneración del tejido y puede mejorar la gestión de la diabetes al contribuir al control de la glucosa.

. La carne de pollo es una excelente fuente de isoleucina, un aminoácido que ayuda en la regeneración del tejido y puede mejorar la gestión de la diabetes al contribuir al control de la glucosa. El origen importa . La calidad y variabilidad en aportes nutricionales del pollo dependen de su tipo de crianza y alimentación. Los pollos criados en libertad dentro de un ecosistema sostenible y con una alimentación natural a su especie tienen un aporte muy beneficioso para nuestra salud. Por otro lado, el consumo de pollos criados en condiciones desfavorables puede ser más perjudicial. Optar por pollos de crianza sostenible puede contribuir a una menor exposición a toxinas y promover una salud óptima.

. La calidad y variabilidad en aportes nutricionales del pollo dependen de su tipo de crianza y alimentación. Los pollos criados en libertad dentro de un ecosistema sostenible y con una alimentación natural a su especie tienen un aporte muy beneficioso para nuestra salud. Por otro lado, el consumo de pollos criados en condiciones desfavorables puede ser más perjudicial. Optar por pollos de crianza sostenible puede contribuir a una menor exposición a toxinas y promover una salud óptima. Mejora el sistema inmune . El pollo contiene una cantidad significativa de ácido glutámico, que es beneficioso para el sistema inmunitario y neurológico. Esto puede ser muy importante para personas con deficiencias inmunológicas o enfermedades neurodegenerativas.

. El pollo contiene una cantidad significativa de ácido glutámico, que es beneficioso para el sistema inmunitario y neurológico. Esto puede ser muy importante para personas con deficiencias inmunológicas o enfermedades neurodegenerativas. Mejora la depresión . La carne de pollo orgánica es especialmente alta en fenilalanina, un aminoácido esencial que puede beneficiar a personas con trastornos cognitivos o depresión al promover la producción de neurotransmisores esenciales para la salud mental. Estos nutrientes no solo son importantes para el mantenimiento de una salud general óptima, sino que también juegan roles específicos en la prevención y manejo de varias patologías, desde enfermedades cardiovasculares y diabetes hasta trastornos musculares, inmunológicos y neurológicos.

. La carne de pollo orgánica es especialmente alta en fenilalanina, un aminoácido esencial que puede beneficiar a personas con trastornos cognitivos o depresión al promover la producción de neurotransmisores esenciales para la salud mental. Estos nutrientes no solo son importantes para el mantenimiento de una salud general óptima, sino que también juegan roles específicos en la prevención y manejo de varias patologías, desde enfermedades cardiovasculares y diabetes hasta trastornos musculares, inmunológicos y neurológicos. Bajo engrasas saturadas. El pollo es bajo en grasas saturadas inflamatorias -no todas las grasas saturadas son malas-, lo que lo convierte en una opción saludable para mantener un peso equilibrado y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas asociadas con el consumo excesivo de grasas saturadas.

Referencias

Spain CV, Freund D, Mohan-Gibbons H, Meadow RG, Beacham L. Are They Buying It? United States Consumers' Changing Attitudes toward More Humanely Raised Meat, Eggs, and Dairy. Animals (Basel). 2018 Jul 25;8(8):128. doi: 10.3390/ani8080128. PMID: 30044402; PMCID: PMC6116027. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6116027/

Luscombe-Marsh ND, Woods SC, Mattes RD. The role of protein in weight loss and maintenance. Am J Clin Nutr. 2015 Jun;101(6):1320S-1329S. doi: 10.3945/ajcn.114.084038. Epub 2015 Apr 29. PMID: 25926512. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25926512/

Westerterp-Plantenga MS, Lemmens SG, Westerterp KR. Dietary protein - its role in satiety, energetics, weight loss and health. Br J Nutr. 2012 Aug;108 Suppl 2:S105-12. doi: 10.1017/S0007114512002589. PMID: 23107521. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23107521/

Carbone JW, Pasiakos SM. Dietary Protein and Muscle Mass: Translating Science to Application and Health Benefit. Nutrients. 2019 May 22;11(5):1136. doi: 10.3390/nu11051136. PMID: 31121843; PMCID: PMC6566799. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566799/

Austin GL, Dalton CB, Hu Y, Morris CB, Hankins J, Weinland SR, Westman EC, Yancy WS Jr, Drossman DA. A very low-carbohydrate diet improves symptoms and quality of life in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009 Jun;7(6):706-708.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2009.02.023. Epub 2009 Mar 10. PMID: 19281859; PMCID: PMC2693479. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2693479/

Strath LJ, Jones CD, Philip George A, Lukens SL, Morrison SA, Soleymani T, Locher JL, Gower BA, Sorge RE. The Effect of Low-Carbohydrate and Low-Fat Diets on Pain in Individuals with Knee Osteoarthritis. Pain Med. 2020 Jan 1;21(1):150-160. doi: 10.1093/pm/pnz022. PMID: 30865775; PMCID: PMC7999621.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7999621/

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.