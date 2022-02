Oficialmente, hemos pasado de largo enero y de aquella dieta que nos propusimos hace unas semanas con los propósitos de año nuevo, no hay ni rastro. En Navidad hemos cogido unos 'kilitos', claro que sí, pero más importante que el aspecto físico nos preocupa llevar un estilo de vida saludable y sentirnos bien con nosotros mismos.

Vale que la teoría es muy bonita y la tenemos perfectamente clara, pero la realidad es que el día a día nos arrolla y no nos quedan ni tiempo, ni fuerzas ni ganas de hacer una minuciosa lista de la compra y de emplear tiempo en cocinar más allá de lo meramente necesario. "Lo más importante en una dieta es que sea factible, que la persona pueda llevarla a cabo sin tener que dedicarle tiempo y esfuerzo, y que además sea atractiva. Que tú llegues un viernes por la noche y tengas ilusión de tu cena porque es saludable, pero además está riquísima y te hace feliz, sino no vamos a ningún lado", asegura Marta Garaulet, nutricionista, investigadora y coautora de Simplicity: en la comida el éxito está en lo sencillo.

Junto con Rafael Ansón, presidente de la Academia Española de la Gastronomía hasta 2020 y uno de los grandes expertos patrios en esta materia, Garaulet ha sentado las bases de lo que debería ser una dieta equilibrada pero real, sin necesidad de empeñar más de 15 minutos entre fogones y con unas propuestas de recetas exquisitas y fáciles al alcance todos.

En la sencillez está la clave

"Este libro que hemos escrito Rafael Ansón y yo pretende ser un manual de vida para simplificar nuestra relación con la comida, para poder con esta metodología llevar a cabo una dieta que sea una forma de vida saludable, que sea sostenible para el planeta y que nos ayude a estar bien y ser felices, pero simplificando los mecanismos, tanto la receta, desde la lista de la compra a cómo organizar a cocina hasta cómo poner la mesa, todo con recetas de menos de 15 minutos muy sencillas, con ingredientes básicos y con una lista de la compra de no más de 20 alimentos", da unas pinceladas sobre el libro la coautora.

"Buscamos una forma de llevar de verdad una dieta saludable sin estar sintiéndonos culpables porque no somos capaces", asegura Garaulet, y para ello basta con tener en cuenta las 5 "S" del método Simplicity.

Según estos expertos en gastronomía y nutrición, para que una dieta sea exitosa debe tener estas cinco características: Ser saludable, satisfactoria, solidaria, sostenible y simple.

Todos tenemos más o menos claro en qué consiste una dieta saludable, aunque cuando en Simplicity hablan de una dieta satisfactoria se refieren a aquella que no renuncia al placer y que, por lo tanto, es duradera en el tiempo. La tercera "s" que hace referencia a la solidaria, es más una cuestión social que una cuestión nutricional, y trata sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos reutilizando la comida que nos sobra en otras recetas antes de desecharla, muy en comunión con la cuarta "s" del método, que hace referencia a la sostenibilidad, respetando la naturaleza y sus procesos.

La última "s" de esta dieta es prácticamente la palabra que resume todo este método: la simpleza en todos y cada uno de los procesos que entran en juego a la hora de comer.

Con toda una vida profesional dedicada al mundo de la nutrición, Marta Garaluet conoce y muy bien los puntos débiles de las dietas que terminan siendo un fracaso: "¿Para qué sirven muchos nutricionistas que hacen menús que tienen la energía perfecta, todos los micronutrientes y resulta que eso no hay quién se lo coma porque no te gusta?", se pregunta la nutricionista de manera retórica. "Es muy importante que la dieta sea algo flexible, porque si tú hoy tienes planificado cenar una cosa, pero te cambia la vida porque te llama una amiga, que tú seas capaz de adaptarte a todos los cambios que tiene tu día para seguir comiendo bien. Sabes lo que estás haciendo y puedes cambiar de un momento a otro, que sepas hacer y sepas cómo".

¿Tienes 15 minutos? Tienes una receta saludable

Muy conscientes de la importancia de facilitarnos los procesos en la vida acelerada que llevamos, Garaluet y Ansón han reunido en Simplicity 44 recetas por las que podemos empezar a poner en práctica este método, además de otros consejos y recomendaciones que tenemos que tener en cuenta antes de ponernos el delantal y arrancar a cocinar.

Pero, ¿cómo es una receta simplicity?: "Para que una receta sea simplicity se debe preparar en 15 minutos como mucho, no tiene que tener salsas ni elementos complejos, sus componentes deben ser simples y ante todo saludables, deben aportar placer y motivarte a llevar una vida más simple y feliz, que recoger la cocina no te lleve más de cinco minutos y que sean recetas que puede hacer cualquiera aunque no tengo ni idea de cocina", enumera la coautora los requisitos de estas recetas.

Si habías pensado que cocinar en 15 minutos y con pocos ingredientes es elaborar una cosa insípida y sin gracia, nada más lejos de la realidad. En este libro además podemos encontrar recetas simplicity de 10 de los grandes chefs del país de la talla de los hermanos Roca, Ferrán Adrià, José Andrés o Mario Sandoval.

"Son recetas para días más especiales, glamourosas… Hay, por ejemplo, una tortilla de lechuga, de Roca, que está riquísima, y han hecho un esfuerzo para hacerlas sencillas y que podamos hacerlas todos pero con la idea de glamour de gran chef", asegura Garaluet.

20 ingredientes y su colocación

Cuando de hacer dieta se trata, la psicología es un factor fundamental, por lo que todo lo que engloba al momento de la comida cobra más importancia de la que creíamos. Desde el número de ingredientes que llevamos en la lista de la compra, la colocación de estos en nuestra nevera o la disposición de los elementos de la cocina tienen un papel fundamental.

Paso 1: la lista de la compra. Según la coautora del libro, "la lista de la compra no debe tener más de 20 alimentos, y además en el libro proponemos algunos con los que puede hacer simplicity toda la familia".

Paso 2: la colocación de la compra. "El orden en la despensa y en la nevera juega un papel fundamental. Por ejemplo, si tienes bajo las verduras y las frutas, escondidas, cuando llegas a ellas ya has pasado por toda la nevera y puede ser que comas menos verduras", comenta Marta.

Según la nutricionista, "si tienes a la vista un alimento poco saludable, como una tarta, el primer impulso es el más importante por lo que te vas a comer el trozo de tarta y luego ya no te apetece la verdura, por ejemplo. Se trata de tener a la vista y con buena pinta todo aquello que quieras de verdad priorizar, y esconder o tener con menos accesibilidad aquello que no quieras tomar todos los días porque creas que no es saludable o que no te interesa".

Paso 3: disfrutar de la comida. Marta Garaluet asegura que comer es uno de los mayores placeres de la vida, lo cual no está reñido con llevar una dieta saludable si sabemos cómo. Y no lo vamos a negar, puedes ser un auténtico fanático de hacer la compra ser capaz de colocar tu despensa mejor que Marie Kondo, pero lo que realmente nos gusta es hincarle el diente a aquello que hemos cocinado. Y si ha sido de manera rápida y no nos provoca remordimiento de conciencia, mejor que mejor. ¡Que aproveche!