Los cinco mejores aperitivos que puedes pedir en un bar para perder peso

Salir 'de tapeo' en España, con la familia o los amigos, va irremediablemente asociado a comer más de la cuenta, probablemente alimentos con exceso de grasas saturadas. Las tapas que pedimos en los bares son en muchos casos pequeñas 'bombas' para la salud digestiva que van sumando calorías sin que nos demos cuenta (caña aquí, vino allá, nos van a abriendo un apetito que en realidad no tenemos).

Es esta circunstancia la que hace que, cuando estamos a dieta y queremos perder algo de peso, la única opción que tengamos sea aislarnos y no participar de los planes de socialización habituales. La tentación es mucha y está muy rica, sobre las barras de tabernas y bares, por lo que decidimos 'retirarnos de la circulación'.

Para todos aquellos que se sientan identificados, y que en estos momentos estén 'a plan', ¿qué pensaríais si os dijéramos que hay tapas que podéis pedir en los bares que, no sólo no engordan, sino que os ayudarán en vuestro objetivo de perder peso? Ojo, controlando las cantidades...

Antes de marchar la comanda, algunos consejos previos

A la hora de pedir unas tapas durante el aperitivo fuera de casa, es importante que tengamos una serie de cuestiones en mente para no dar al traste con nuestro trabajo diario de bajada de peso (que cuesta mucho conseguir y muy poco estropear).

Aunque lo ideal es no consumir alcohol, si vamos a hacerlo que sea solo una copa y que la cerveza sea durante el día, porque abre el apetito. Getty Images/coldsnowstorm

En general, ten en cuenta que los aperitivos y tapas que más engordan son aquéllos que se elaboran con pan, salsa, o están fritos. Por eso, desde IMEO aconsejan que los hidratos de carbono procedan de la cerveza o el vino (ojo, no nos pasemos, con una copita es suficiente), y dejemos para las tapas, fundamentalmente, el contenido proteico.

En cuanto al alcohol, que es mejor evitar siempre, si vamos a tomarlo que sea la cerveza durante el día (puesto que tiene la aviesa facultad de abrirnos el apetito), y el vino por la noche (porque ayuda al descanso).

1. ¡Marchando una de encurtidos!

Según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), la tapa saludable más indicada para ayudarnos en la 'operación bikini' del verano es la banderilla de pepinillo, cebolleta, aceituna y anchoa o boquerón (a elegir).

Una banderilla de pepinillo, boquerón, cebolleta y aceituna apenas tiene calorías. WIKIPEDIA/Tamorlan

Este tipo de aperitivos tienen algunas variaciones, que en su mayoría son aceptables en nuestro plan por perder peso. Pueden incluir un trozo de pimiento morrón al natural, o una piparra, igualmente 'adelgazantes'.

Si en vez de la versión banderillas queremos unas aceitunas, cebollitas en vinagre con sabor a anchoa, o pepinillos, también son opciones saludables a considerar. Eso sí, cuidado con los pepinillos agriculces, que llevan azúcares incorporados que no queremos.

2. Boquerones en vinagre, un clásico

Los boquerones en vinagre son una de las tapas más habituales durante el verano, y comer unos cuantos no estropeará nuestro plan saludable. Fíjate bien que no estén bañados en aceite, eso sí, y retíraselo en cualquier caso antes de comerlos. Elige siempre esta opción mucho antes que los boquerones fritos o los bocartes rebozados.

Los boquerones en vinagre (retirando el aceite) ayudan a perder peso.

Como la mayoría de los pescados azules, este aperitivo tiene un elevado contenido en proteínas, ácidos grasos omega-3 y minerales interesantes como el selenio o el magnesio. Además, los boquerones en vinagre son buenos para mantener controlado el colesterol y son bastante saciantes.

3. Sepia a la plancha con ajo y perejil

La sepia es un pescado muy bajo en grasa, que apenas aporta 70 calorías por cada 100 gramos de producto. Además de saciante, se trata de un alimento rico en vitaminas A, B y E, y yodo, beneficioso para el sistema circulatorio.

Sepia a la plancha con ajo y perejil JackF / iStock

Una sepia a la plancha, con ajo y perejil fresco y un chorrito de limón es perfecta para no engordar, y para que nos sintamos llenos enseguida sin necesidad de comer grandes cantidades. Una buena idea para compartir, siempre y cuando no pidamos el alioli, que está riquísimo pero que ya daría al traste con el efecto saludable y 'slim' de la sepia.

4. Mejillones al vapor con limón

Otra receta que nunca falla, y que está deliciosa, es la de una ración de mejillones cocinados al vapor con caldito y un chorrito de limón por encima. Estos moluscos apenas tienen grasas y todas ellas son beneficiosas, además de que su gran aporte de hierro nos dará un plus de salud.

Mejillones al vapor, una delicia saludable que no engorda. Josfor / iStock

Si los mejillones al vapor te parecen demasiado simples, pueden pedirlos con un escabeche suave o a la vinagreta. Y si no te acaba de convencer su carnosidad, siempre podrás cambiarlos por unos berberechos al vapor que, calentitos, son un auténtico manjar (si son buenos y de calidad no necesitan ni limón).

5. Una tapita de jamón 'del bueno'

El jamón ibérico de bellota, siempre que no lo pidamos con pan como acompañamiento, también nos alimenta, no engorda y sacia bastante. No te preocupes por las vetas de grasa que presenta, puesto que son instauradas, extremadamente beneficiosas para el organismo.

El jamón debe cortarse y esperar 20 minutos para consumirlo. Oscar Oliva Poza

Para terminar de saciarte, si lo que deseas es no comer al llegar a casa (que es lo suyo en el caso de que estés intentando perder peso), pide un huevo revuelto cocinado sin aceite, que combina de maravilla con el jamón ibérico de bellota. Unas rodajas de tomate natural sólo con sal gorda en escamas también marida de maravilla con el jamón.

