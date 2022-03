El mapa de las tapas típicas en España según la comunidad autónoma de la que proceden

En España somos muy de tapa. Eso de llegar a un bar, pedir nuestra bebida y tener que bebérnosla sin siquiera unos simples cacahuetes que llevarnos a la boca no nos hace ninguna gracia. Tenemos cultura de tapa y queremos explotarla.

Cuenta la leyenda que la tapa nació en el siglo XIII, cuando el rey español Alfonso X el Sabio para paliar los síntomas de su enfermedad comenzó, por prescripción médica, a tomar pequeños sorbos de vino entre horas. Para evitar los efectos del alcohol comía pequeños bocados para acompañar su bebida y echar algo al estómago.

La idea no solo le gustó al entonces rey, sino que terminó conquistando a la sociedad y se quedó como tradición servir pequeñas porciones de comida con las consumiciones.

Para cualquier receta, ya sea en cantidades pequeñas o en cantidades industriales, aprovechar el producto de proximidad es casi una religión, por lo que dependiendo del punto de nuestra geografía donde nos encontremos es más común degustar unas tapas u otras. Y pensamos que eso es maravilloso.

Según la Fundación Española de Nutrición, estas son las comunidades autónomas de procedencia de 25 de las tapas más populares de España. Cabe señalar que las gambas al ajillo, la tortilla de patata y las patatas bravas son tapas populares en todo el país, y no pertenecen tradicionalmente a una o dos comunidades autónomas, sino al conjunto de las mismas.

Cantabria, tierra de anchoas

Visitar la tierruca y no comerte unas anchoas de Santoña, una ración de rabas en el faro de Santander y llevarte de souvenir unos sobaos pasiegos es no haber conocido Cantabria.

Pero si hablamos de tapas, la anchoa del Cantábrico con queso es la reina de la fiesta. Algo tan sencillo como una rebanada de pan tostado con un pedazo de queso, un par de anchoas y un chorro de aceite. Fácil y sencillo.

País Vasco: bacalao de Bilbao

Si sigues de ruta y visitas su comunidad vecina Euskadi, el bacalao -aunque no sea de Bilbao- es el alma mater de las tapas, sin menospreciar al taco de escabeche con pimiento.

En ración, en pincho, en tapa... como más te guste, pero el bacalao al pil pil en País Vasco es una obligación. Una receta sencilla elaborada a base de bacalao, ajo, aceite y guindilla.

Madrid de callos

Un cocido de tapa nos parece excesivo. No olvidemos que se trata de pequeños bocados y no de meternos una ración de lo que sea entre pecho y espalda. Y si hay una receta igual de madrileña que el cocido, esos son los callos.

Su tocino, su morro de vaca, su chorizo, su morcilla... una de estas tapas que mejor en poca cantidad, porque sino solo te quedarán ganas de irte a dormir la siesta. Aunque otras buenas opciones en la capital son las banderillas y las patatas bravas. Un clásico.

Asturias de sidra (y chorizo)

En Asturias la sidra está para escanciarla y beberla, sí, pero también para cocinar esos deliciosos chorizo que tanto nos gustan y que son una receta emblema del principado.

Como no podía ser de otra manera, el chorizo a la sidra es esa tapa que te tienes que tomar si sales a por el aperitivo por Asturias.

La Rioja de champiñones

Si visitas La Rioja esperamos que tengas claro qué es lo que tienes que beber -vino del bueno, por si no caías-, aunque igual no tienes igual de seguro qué es lo que te vas a encontrar de tapa. Pues según la Fundación Española de Nutrición, las tapa estrella son el pincho de champiñones y las croquetas de jamón y carne.

Con aceite, jamón serrano, ajo y un poco de pan tienes lista la receta por excelencia de la tapa riojana.

Aragón: croquetas de jamón y carne

Nadie le puede hacer ascos a unas croquetas, estés en la punta del país que estés, pero si estás en Aragón mucho menos, porque además es una de sus tapas más comunes.

Con carne, jamón y bechamel deliciosa, estas croquetas son el pincho por excelencia de la comunidad. Aunque el taco de escabeche con pimiento es otras de sus tapas estrellla.

Galicia: pulpo y lacón

Ninguna sorpresa, ¿no? El pulpo a feira, el lacón con grelos y la tortilla de patata son dos de las recetas estrellas de esta tierra ya sea en formato ración, en formato tapa o en formato pincho.

Lacón, chorizo, grelos, patata, manteca de cerdo... el lacón con grelos en una auténtica obra de arte, mientras que si lo que queremos es preparar pulpo a la gallega solo necesitamos pulpo, patatas, pimentón, aceite de oliva y sal.

Murcia: magra con tomate

No hay mejor combinación para la carne magra que el tomate. Y si estás en Murcia es probable que esto lo veas mucho, ya que se trata de su tapa estrella.

Un poco de pan con carne magra de cerdo preparada con pimiento verde, tomate y vino. Y ya estaría.

Extremadura de migas

No hay recetas de migas más famosas que las que llevan el nombre de Extremadura por bandera. Una receta sencilla, económica y a la que no nos podemos resistir.

Para esta receta solo necesitas pan candeal, panceta, pimiento choricero, aceite, ajo y pimentón. Y a disfrutar.

Castilla y León: morcilla de Burgos

Seguramente la morcilla de arroz sea uno de los productos gastronómicos más populares de esta comunidad autónoma. Y por supuesto una de sus tapas estrella.

Para prepararla basta una rebanada de pan con un poco de morcilla, harina y aceite de oliva.

Comunidad Valenciana: paella por bandera

La paella -o el arroz en paella- se ha convertido no solo en uno de los platos más populares de la Comunidad Valenciana, sino de todo el territorio español. Y por su puesto que es bastante probable que si te pides una cerveza en territorio valenciano, la tapa vaya a ser esta receta de arroz.

Cataluña: pan con tomate y jamón

En Cataluña sin duda uno de los clásicos a cualquier hora del día es el pan tumaca, y a la hora de tomar por el aperitivo, no podía ser menos.

Una tapa de lo más sencilla preparada con pan payés, jamón serrano, tomate, aceite de oliva y ajo. Alimentos que todos tenemos en casa y que juntos nos recuerdan a esta tierra.

Canarias: papas y mojo

"La rica salsa canaria se llama mojo picón". Seguro que si has viajado a Canarias no has podido evitar cantar esta canción cuando has abierto la carta de cualquier restaurante y has visto la tapa de las tapas: papas con mojo.

Pescaíto andaluz

Viajar al sur y no comerte una buena ración de pescaíto frito es no haber bajado a Andalucía. Boquerones, calamares, chipirones, cazón... Además de la ración es la tapa más popular de esta Comunidad Autónoma junto con las gambas al ajillo.

Navarra: pimientos rellenos

Podemos encontrar pimientos rellenos de muchos y muy variados ingredientes, aunque si estás en Navarra, la tapa más popular es la de pimientos rellenos con bacalao. Un clásico entre los clásicos.

Baleares: sobrasada

Si hay dos productos bandera de las islas Baleares -además de la ensaimada-, son la sobrasada y el queso de Mahón. Y si hay una tapa estrella en este archipiélago es el que junta estos dos ingredientes. Un poco de pan de centeno con sobrasada y queso de Mahón.

Castilla - La Mancha: zarajos

Los zarajos son uno de los platos más populares de esta zona, especialmente en Cuenca. Elaborados con intestino de cordero lechal, ajo, aceite, limón y sal, los zarajos son la tapa por excelencia de Castilla - La Mancha, sin menospreciar a las banderillas.