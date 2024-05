Manzana glaseada con zumo de naranja, un postre fácil, rápido y barato

La manzana, una fruta súper común, llegó a España por los romanos y los árabes y fue el siglo XV cuando los conquistadores españoles extendieron el cultivo a América, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La institución también señala que existe más de mil variedades pero en el supermercado las más habituales son la Delicia, Reineta, Granny Smith, Golden, Starking y Gala.

Para gustos, variedades de manzana. No obstante, algo que se puede afirmar unánimemente es que las manzanas son estupendas en postres como en esta receta de manzanas glaseadas. La elaboración es muy sencilla, no requiere de utensilios especializados en repostería y solo precisa de tres ingredientes (manzana, azúcar y naranjas). La única dificultad es tan solo estar pendiente de que no se queme la salsa azucarada de naranja.

Ingredientes para las manzanas glaseadas

Esta receta es para cuatro raciones que costará en total de cinco euros aproximadamente, o sea, que cada ración sale a 1,25 euros más o menos.

1/2 taza de azúcar (unos 120 gr). Un kilo de azúcar blanco tiene un precio de 1,45 euros aprox.

​4 manzanas Delicia (o rojas), que estén firmes. Un kilo de manzana roja tiene un precio de 1,50 euros aprox.

1/2 taza de zumo de naranja (unos ​120 ml). Un kilo de naranjas tiene un precio de 1,89 euros aprox.

​2 cucharaditas de ralladura de naranja.

Opcional. El helado de vainilla casa muy bien con estas manzanas glaseadas.

Elaboración de las manzanas glaseadas

Pelamos las manzanas y las cortamos en cuartos eliminando el corazón. ​En una sartén de unos 25 cm, echamos el azúcar, el zumo y la ralladura de naranja removemos. ​Colocamos los cuartos de manzana con la zona de la piel hacia arriba. ​Calentamos a fuego medio hasta que rompa a hervir. Bajamos a fuego lento, tapamos y dejamos cocinar de 10 a 15 minutos, hasta que las manzanas estén tiernas pero sin perder formar. Si es necesario, le damos la vuelta a las manzanas. Sacamos las manzanas y reservamos. aumentamos el calor de la salsa de naranja hasta que espese y con una cuchara la echamos sobre las manzanas para terminar el glaseado. Podemos acompañarlo con una bola de helado de vainilla.

Propiedades de las manzanas

La manzana es una de las frutas más saludables y que los expertos más recomiendan incluir en nuestra alimentación. Su gran aporte de fibra a nuestro organismo ayuda a regular los niveles de azúcar y prevenir enfermedades cardiovasculares e inflamatorias. Además, aporta vitaminas B1, B2, B6 y C, fósforo, potasio y calcio, que ayuda al correcto mantenimiento de nuestros huesos.

Además, como explica nutricionista Salena Sainz en este artículo de 20minutos, el contenido de fibra y agua de las manzanas pueden ayudar a controlar el apetito y contribuir a una alimentación equilibrada.

Por cada 100 gramos, la manzana contiene:

Calorías: 52 kcal.

Grasas totales: 0,2 g.

Sodio: 1 mg.

Potasio: 107 mg.

Hidratos de carbono: 14 g.

Proteínas: 0,3 g.

