Receta: Macarrones a la carbonara con nata Categoría: Pasta Tiempo elaboración: 30 minutos Tiempo cocción: 10 minutos Tiempo total: 30 minutos Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 30 minutos Raciones 4 Calorías 200

Pues no, como ya habrás descubierto la receta original de la pasta carbonara no lleva nata -aunque nos encante prepararla así-. Si has hecho esto delante de un italiano igual se ha llevado las manos a la cabeza, pero lo cierto es que la salsa carbonara con nata y cebolla es un placer de no nos pensamos perder.

Para la pasta, para la pizza, para preparar algunos rellenos... lo cierto es que la salsa carbonara con nata es capaz de alegrar cualquier receta donde decidamos echarla.

Basta con un poco de nata, cebolla, huevos y panceta y tenemos una deliciosa receta cremosa con la que conquistar todos los paladares. En este caso, entre todos los tipos de pasta que existen -que no son pocos- hemos escogido unos macarrones, rápidos de preparar y fáciles de comer.

Macarrones a la carbonara con nata Ingredientes 500 gr de espaguetis 200 ml de nata para cocinar 100 gr de panceta 70 gr de queso parmesano, pecorino o grana padano 3 huevos 1 cebolla mediana. AOVE Pimienta Sal