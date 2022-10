Los tallarines más largos miden hasta dos metros y ya se pueden comer en Madrid

Puede ser que a estas alturas de la película ya seas un auténtico fanático de la comida china, y es que se trata de una gastronomía cada vez más presente en nuestro entorno, llena de sabores y texturas, que no nos queremos perder.

Rollitos de primavera, arroz tres delicias, dim sum, cerdo agridulce, pato de Pekín... Las ofertas de esta gastronomía son de lo más extensas y variadas, y aunque seas un auténtico fanático de esta cultura y creas que ya lo has probado todo, te traemos una novedad en la capital que vas a tener que apuntar en tu lista de lugares imprescindibles sí o sí.

Seguro que a través de la cocina asiática, tipos de tallarines has probado muchos y muy variados, aunque no sabemos si ya te has atrevido con los más largos y anchos de la ciudad.

Cocina de Xi'an

La experiencia de Biáng Biáng Bar es un viaje a la China regional de Xi'an y su comida callejera. Su carta, breve y exótica, tiene una gran variedad de platos con opciones para todos -veganos, celíacos y vegetarianos-. Una propuesta con un poco de aquí y de allí, ya que, a pesar de proceder del país oriental, tienen influencias españolas empleando ingredientes más locales como, por ejemplo, el cerdo ibérico.

Si existe un plato por excelencia de este lugar, esos son los tallarines de estilo biáng biáng, noodles muy regionales, típicos de Xi'an, y, sobre todo, mucho más largos y anchos de lo normal. Se acompañan con diferentes carnes, salsas, verduras y especias, creando un plato muy completo y sabroso.

Se elaboran diariamente a mano con tan solo tres ingredientes -harina, agua y sal- y los sirven en un bol con una pieza única que mide entre 1,5m y 2m de largo.

Óscar posando con un plato de biáng biáng. Biáng Biáng Bar

Se trata de una receta original de Biáng Biáng Bar, que ubicado en el madrileño barrio de Chueca, calle Pelayo, 8, ofrece una carta llena de sabores picantes, aromáticos, muy sorprendentes y también con un toque innovador, gracias a la curiosidad y nociones gastronómicas de Óscar, el alma creativa del local.

