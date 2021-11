Los restaurantes que hacen las tres mejores paellas de España

Ya teníamos claro que lo de la paella es un arte. Ese plato que ha llevado la gastronomía patria a lo más alto merecía un reconocimiento a la altura. Desde el pasado martes la paella es un Bien de Interés Cultural Inmaterial.

A pesar de haberse aprobado el decreto el pasado 29 de octubre no ha sido hasta el pasado 9 de noviembre cuando el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana lo ha hecho público.

En el decreto por el que la paella ha sido declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial se establecen unas medidas para proteger este plato además de llevar a cabo labores de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos sobre la paella.

La paella es "el arte de unir y compartir", como bien explica el decreto publicado por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y como existen paellas y paellas, buscamos cuáles son los mejores lugares para disfrutar de este manjar con acento valenciano.

Las mejores paellas del mundo

La popularidad de la paella hace, que cada dos por tres, esté en boca de todos. El pasado mes de septiembre se celebraba el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, una competición en la que participaban 40 chefs y se disputaban el puesto a la mejor paella valenciana de España.

La localidad valenciana de Sueca es la encargada, año tras año, de acoger a los participantes del Concurso Internacional de Paella Valenciana y de hacer de la elaboración de este plato tan típico, una auténtica celebración.

Nadie dijo que la mejor paella valenciana se tuviese que hacer en Valencia. De hecho, según la edición de 2021 del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, la mejor paella se hace en Madrid, más concretamente en Guadarrama.

La mejor paella del mundo se come en Madrid

El pasado 12 de septiembre Óscar de la Fuente y Javier Hernández recogían orgullosos en Sueca el premio a la mejor paella del mundo, y es que a pesar de encontrarse a unos pocos kilómetros de Valencia, este restaurante de Guadarrama tiene la mejor paella valenciana del mundo.

El Madrileño es uno de esos lugares donde el boca a boca hace su trabajo. No existe referencia de El Madrileño -ni fuera ni dentro de internet- que no hable bien de este restaurante.

El restaurante donde hacen las delicias Óscar de la Fuente y Javier Hernández no solo vive de paella, sino que también lo hacen de una infinidad de platos típicos bien elaborados y a un precio muy competitivo. Bueno, bonito y barato.

Arrossos per emportar Pepi

En el municipio valenciano de Alcàsser encontramos Arrossos per emportar Pepi, el segundo mejor lugar si lo que buscamos es una buena paella. Para esos días que te pilla el toro y tienes la nevera vacía, o si tienes visita y quieres, como buen domingo, ofrecerles una buena paella ahí está Pepi Rodríguez y sus arroces para llevar. Se podría decir que es el mejor servicio de paella take away el mundo.

Restaurante Tabick Lounge- Arrosos i Brases

También en la provincia de Valencia, más concretamente en el municipio de Llombai, encontramos la tercera mejor paella del mundo. Especialistas en arroces y carnes a la brasa, Tabik Lounge es uno de esos restaurantes donde acudir cuando queremos mimar el sentido del gusto.

Con sus huertos propios cuidados libres de tóxicos a base de abonos orgánicos y los productos de km0, la calidad está asegurada en este restaurante. Y no solo en sus paellas, que se alzaron con la tercera posición en el Concurso Internacional de Paella Valenciana.