Los churros perfectos, según maestros churreros: "Hay solo 3 ingredientes y se toman con chocolate espeso y amargo"

Todos recordamos no medir más de medio metro y estar sentados delante de una buena taza de chocolate con churros de la que comemos y guarreamos a partes iguales, volver a casa a horas indecentes con el sol como testigo con unos cuantos churros y porras roídos por el camino o llevar unos cuántos de estos a nuestros abuelos para montar la merienda familiar perfecta. Y es que no hay quién le haga ascos a unos buenos churros.

En el mundo churrero hay, claramente, dos equipos: el equipo churros doraditos y crujientes y el equipo porras tiernas -que no correosas-. Aunque a la hora de elegir tanto monta, monta tanto.

Para desayunos, para meriendas o para recenas sospechosas, si hablamos de tradición, estos trozos de masa frita no tienen rival. Y se podría decir que junto con la tortilla y la paella, los churros son unos de esos elementos fundamentales en nuestra gastronomía que nos identifican en el mundo entero. Y siempre con su buen chocolate.

Aunque parece que en invierno nos apetece más una taza de chocolate calentito con unos churros o unas porras, no hay época escrita para disfrutar de estas delicias.

En pleno barrio de Las Letras madrileño encontramos Chocolat, una chocolatería donde saben muy bien que los churros no tienen época: "Los churros son más de invierno, pero en desayunos se comen todo el año", confiesan desde esta chocolatería. "En nuestro caso, que trabajamos con mucho turismo, los comen también en pleno verano por las tardes", confiesan desde Chocolat, quienes aseguran que, pesar de que los locales no son muy de tomar churros en época estival, los turistas no quieren perderse este placer.

Por su parte, en Manosanta saben muy bien cómo adaptar este producto a cualquier época del año, y es que en la combinación está la clave: "Aunque en un primer momento pueda parecer estacional, los churros se pueden comer durante todo el año. Cuando hace calor se pueden acompañar con helado, como en nuestro Sandwich Pecado Mortal, o con batidos".

Los churros son ese claro ejemplo de que en la sencillez está la magia, y es que para elaborar esta deliciosa receta solo necesitamos tres ingredientes.

Tres ingredientes y mucho cariño

"El producto principal es harina y agua", aseguran desde Manosanta, aunque como en todos los oficios, conseguir el mejor producto final tiene su magia: "Pero un maestro churrero nunca desvela sus trucos".

Desde Chocolat aseguran que "solo se necesita harina, sal, agua hirviendo, y buen aceite de girasol alto oleico" para elaborar este producto, aunque no debemos perder de vista ningún paso del proceso: "Es muy importante calentar la harina como unos 45 minutos, y tamizar, para así a la hora de echar el agua hirviendo se cocine mejor", aseguran desde la chocolatería, que añaden: "Es fundamental hacerla con mucho amor, dejarla reposar y luego trabajarla antes de freír".

"Solo se necesita harina, sal, agua hirviendo, y buen aceite de girasol alto oleico"

Una vez tenemos la masa lista, basta con darle forma y echar nuestros churros al aceite, cuyo papel es fundamental y puede marcar la diferencia: "Aunque depende del tamaño de la rueda, la temperatura ideal es 225º", aseguran desde Manosanta, mientras que en Chocolat confiesan que la temperatura debe estar "mínimo a 200 grados, y dependiendo el volumen de churros hasta los 220 fácilmente, por debajo de los 200, se quedan aceitosos, y muy fuerte quedarían crudos por dentro".

Aunque en casa no tenemos la rueda ni las grandes freidoras industriales donde estamos acostumbrados a ver elaborar churros y porras, también podemos adaptar el proceso a una pequeña escala para elaborar la masa y freírla en casa: "En casa se pueden freír fácilmente con una freidora o una sartén, con aceite hirviendo y friendo la masa", aseguran desde Manosanta, mientras que desde Chocolat confiesan que el truco está en moderar las cantidades: "Es muy sencillo, pero en pequeñas cantidades, en una sartén o freidora casera, aunque solo podrías hacer 3 o 4 churros de cada vez. Para mayor volumen tienen que ser maquinaria industrial".

Churros vs. porras: motivo de debate nacional

Que sí, que los ingredientes son los mismos y por lo tanto la diferencia no va mucho más allá de la forma, pero todos sabemos que, o estás en el team churros, o estás en el team porras.

"En casa se pueden freír fácilmente con una freidora o una sartén, con aceite hirviendo y friendo la masa"

Aunque nos empeñemos en crear una diferencia clara entre dos elementos gastronómicos primos hermanos, lo cierto es que, según los expertos, la elección de consumir uno u otro depende más del momento del día y del acompañamiento.

"No hay un preferido, nosotros consumimos casi más harina de porras, el churro le pega más al chocolate, la porra al café, el churro más por las tardes y las porras más en desayunos, pero todo depende de cada persona, para el gusto son los colores", aseguran desde Chocolat Madrid.

Por norma general, las porras son más de mañana con un buen café, mientras que los churros se consumen más por la tarde y con un chocolate calentito. Y ahí queríamos llegar, al complemento perfecto de un buen churro.

Según aprendemos de los expertos, dependiendo del momento del día es más correcto elegir churros o porras, y ya sea con café o con chocolate, mojar hay que mojar.

El melón de los cafés ya lo abriremos en otro momento, pero si hablamos de acompañar nuestros churros, no cualquiera vale: "El chocolate ideal siempre español, espesito, el chocolate de nuestras abuelas de toda la vida, un poco amargo y puro sabor, nada de sabores avainillados como la gran mayoría", aseguran desde Chocolat, que haciendo honor a su nombre trabajan mucho y muy bien este producto.

Ya sea con chocolate, con café, seas equipo churros o equipo porras, lo importante es seguir haciendo de estas sencillas piezas de harina y agua el alma sobre el que hacer girar cualquier desayuno o cualquier o merienda. Y seguir llegando a casa a horas indecentes con una buena bolsa de churros para endulzar cualquier amanecer.