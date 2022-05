Los bocadillos gigantes de Ginés, el 'influencer' de Úbeda que arrasa en TikTok

Seguro que últimamente has escuchado más de una vez eso de "¡que empape, que empapeeee!" y si no eres un asiduo usuario de redes sociales -especialmente de TikTok- no has entendido nada. Bien, pues te presentamos a Ginés Correguela, el autor de algunas de las coletillas más extendidas últimamente y de muchas otras maravillas.

Sin duda TikTok se ha convertido en la lanzadera de este ubetense, que con sus inefables bocadillos en un entorno de lo más rural ha conseguido ya más de un millón de seguidores en esta red social.

Lo de Ginés es el claro ejemplo de la magia de lo sencillo: una persona preparándose un bocadillo delante de la cámara. Aunque para entender su éxito, hay que ver sus vídeos.

Cuando piensas en preparar un bocadillo, en tu ideario aparece un trozo de pan y uno, dos, o como mucho tres ingredientes, aunque en las recetas de Ginés, la escasez no tiene lugar.

Bocadillos de lo más completos

De buen comer y del "mejor que sobre que no que falte", para sus bocadillos Correguela utiliza barras de pan de tamaño XXL donde añade todo tipo de ingredientes en cantidades industriales.

La primera y más importante lección que nos ha enseñado Ginés a través de sus publicaciones de TikTok es que el aceite es oro líquido, y para que un bocadillo quede sabroso, tiene que empapar bien el pan, por lo que el ubetense no escatima en cantidades. Y ya de paso prueba la calidad vertiendo un chorro directamente en su boca.

Salsa gaucha, pechugas de pollo, latas y latas de atún, guindillas, ibéricos, queso 'de pegatina', aguacate, langostinos, huevo fritos, panceta... Los bocadillos de Ginés pueden llevar muchos y muy variados ingredientes. Eso sí, sin escatimar las cantidades de cada uno, tanto es así que para poder moverlo y comerlo, el improvisado chef necesita lo que él llama 'gomillas', uniendo las partes del bocadillo con gomas elásticas.

Con la ayuda de Felipe

A Ginés le podemos ver preparando sus macrobocadillos en cualquier lugar: debajo de una encima, sentado en una nevera portátil, encima de una mesa-maleta... Aunque habitualmente graba el contenido en una finca por donde podemos ver pasando algún que otro animal.

"¡Felipeeeee! Guruguruguru". Si has visto en alguna ocasión los vídeos de Ginés seguro que habrás escuchado más de una vez este grito de guerra. Felipe se ha convertido en un imprescindible de los vídeos de Correguela, tanto así que ha tenido que hacer un vídeo presentación de Felipe.

Felipe es un pavo de cinco años que se encuentra en la finca y al que, el autor del canal de TikTok le lanza las sobras de los ingredientes que está utilizando para su bocadillo. "Pesa ya 20 kilos el cabrón", declara Ginés en unos de sus vídeos. Y no nos sorprende, viendo cómo come el dueño podemos afirmar que Felipe está bien alimentado.