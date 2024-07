Limonada de sandía: una receta deliciosa y barata para cuando esta fruta ya está un poco pasada

La sandía es una hortaliza (que no una fruta) muy característica y llamativa que cuando llegan a las fruterías y estanterías del súper sabemos que el verano ya está aquí, al igual que anuncia su partida cuando empiezan a desaparecer. Es crujiente y refrescante por su alto contenido en agua (más de un 90%), pero habitual que nos encontremos con partes más pasadas. Si no está en su punto, no la tires y prepara una sabrosa limonada de sandía.

Consejos para elegir una sandía

Desde la OCU hacen varias recomendaciones a al hora de elegir sandías en el las tiendas. Debemos escoger aquellos ejemplares que no tengas grietas, que estén firmes al tacto y en la cima del montón, pues tendrán menos magulladuras que las del fondo. Para comprobar la firmeza de la sandía le podemos dar unos toquecitos o golpearla suavemente y si está hueca significará que está en su punto.

Ingredientes para la limonada de sandía

Esta receta de para compartir entre cuatro y costará en torno a siete euros, o sea, menos de dos euros el vaso. Depende de cuánta sandía tengamos, podemos calcular que para medio kilo de sandía, necesitamos el zumo de dos limones y unos 250 ml de agua.

Sandía. Precio aproximado 3,25€ / 5 kg aprox.

Zumo de limón. Precio aproximado 1,79€ / 1 kg.

Azúcar o edulcorante. Precio aproximado 1,45€ / 1 kg.

Hielo

Agua

Opcional: menta o hierbabuena.

Elaboración de la limonada de sandía

Troceamos la sandía, deshaciéndonos de las semillas y exprimimos el limón. Vertemos la sandía, el zumo de limón, una cucharada de azúcar y el agua en la batidora y licuamos (ajustamos de agua si está muy espesa). Servimos en un vaso con hielo y decoramos con rodajas de limón.

Si utilizamos menta o hierbabuena: en la jarra donde sirvamos la limonada machacamos el azúcar y las hojas con un poco de agua o zumo de limón par lograr una especie de sirope.

Propiedades de la sandía

La sandía está compuesta por un 93% de agua, esencial para nuestro organismo. Cuenta con un importante antioxidante, denominado licopeno, que nos protege de algunas enfermedades y alivia algunos síntomas.

Tiene un alto contenido en vitaminas que nos protege la piel de quemaduras solares, incluso nos ayuda a reparar las células de la piel (vitamina A). Tiene también potasio, que ayuda a la función del cerebro y los músculos.

