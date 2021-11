Receta: Lenguado al horno con patatas Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:40 Tiempo total: 00:50 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:50 Raciones 3 Calorías 108

No sabemos si eres de los que le gusta o de los que casi lo come por obligación, pero lo cierto es el pescado es un alimento básico en la dieta. Tipos de pescados y recetas existen todos los que te puedas imaginar o más, por lo que es muy difícil no dar con la ideal para ti.

Además de delicioso, el lenguado al horno con patatas es una receta de lo más fácil y rápida, por lo que el tiempo tampoco será una excusa. Toma nota de cómo preparar este plato de pescado en unos pocos minutos.

Lenguado al horno con patatas Ingredientes 3 filetes de lenguado 3 cebollas 1 pimientos rojos 1 kg de patatas 1 limón 1 cucharada de perejil fresco Pimienta Sal