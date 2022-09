Le damos una vuelta a una receta clásica: ensalada César con garbanzos

Receta: Ensalada César con garbanzos Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 15:00 Tiempo cocción: 5:00 Tiempo total: 20:00 Ensalada César con garbanzos Dificultad BAJA Tiempo 20 minutos Raciones 4 Calorías 345 kcal

La ensalada César es un clásico internacional. Originalmente se elabora con lechuga romana, huevo, anchoas, ajo, mostaza, queso parmesano, pimienta negra, salsa Worcestershire, zumo de limón, aceite de oliva y picatostes.

¿Y el pollo? Pues no, la receta primera, la que inventó el chef del restaurante Cardini (no, no se llamaba César Cardini, ese era el dueño del local) no incluía pollo. Pero si pedimos esta ensalada en cualquier restaurante del mundo nos la servirán con pollo.

Siempre hablamos de lo útiles que son los frascos de legumbres. Con ellos podemos improvisar rápidamente ensaladas de verano, pero también platos de invierno. El único paso previo y fundamental es lavar bien esos garbanzos, alubias o lentejas bajo el grifo de agua. El resto es imaginación.

Pues es lo que hacemos esta vez: mezclar ambos conceptos, el de la ensalada César con las legumbres de bote ya cocidas. En este caso, para hacer una ensalada César con garbanzos.

Ensalada César con garbanzos Ingredientes Garbanzos cocidos (1 frasco de 150 gr) Canónigos (300 gr) Pechuga pollo (2) Queso parmesano Nueces Picatostes Sal Para la Salsa César: Ajo (3 dientes) Queso parmesano (3 cucharadas) Anchoas (3 filetes) Yogur griego natural (2 cucharadas) Mostaza (1 cucharadita) Pimienta Sal

Elaboración

Empezamos haciendo la salsa: en un mortero, machacamos un ajo y las anchoas con una pizca de sal. En un bol mezclamos la pasta de yogur con la pasta de ajo y anchoa. Removemos. Añadimos a la mezcla el queso parmesano y la mostaza. Mezclamos bien y salpimentamos. En una sartén con poco aceite, hacemos las pechugas a la plancha. En una ensaladera ponemos la pechuga de pollo cortada, los garbanzos, los canónigos, el queso parmesano y las nueces. Rociamos con nuestra salsa Ćesar y añadimos los picatostes.

