Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020... En su vitrina de trofeos el piragüista Saúl Craviotto (Gijón, 1984) comparte sus cinco medallas olímpicas con otro trofeo que nada tiene que ver con el deporte pero que también le ha abierto un nuevo mundo de apasionantes posibilidades: MasterChef Celebrity 2017.

El medallista olímpico es una de esas personas que si hace algo no es que lo haga bien, es que solo se conforma con ser el mejor. Policía Nacional, piragüista olímpico y todo un chef consagrado de pies a cabeza. A pesar de que la alimentación -más que la comida- siempre ha supuesto algo fundamental en su vida, Craviotto no descubrió su talento como cocinero hasta que, casi por casualidad decidió participar en MasterChef Celebrity 2017. Participar y ganar la edición, queremos decir. Ahora el piragüista publica su primer libro de cocina 'Las recetas de Saúl Craviotto', donde encontramos platos familiares, saludables y divertidos al alcance de todos.

De la pala de remar a la pala de cocina

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Era ya Craviotto un apasionado de la gastronomía antes de su paso por MasterChef o el talent show le descubrió sus dotes de cocinero? El piragüista lo tiene claro: "Siempre me ha gustado mucho comer, pero desde el lado del comensal; ir a restaurantes, disfrutar de la gastronomía, pero el cocinar y el aventurarme a los fogones y a hacer platos viene a raíz de MasterChef, que me ha abierto el abanico para disfrutar de este mundo y para aventurarme y aprender a hacer cosas nuevas y diferentes".

Lo de pasar con mucho gusto horas y horas entre fogones es algo que Saúl no se planteaba antes de MasterChef donde le picó el gusanillo y ahora es todo un enamorado de la cocina, aunque sí reconoce la importancia que la alimentación -que no la gastronomía- ha tenido siempre en su vida: "Para un deportista hay tres cosas esenciales: el descanso, el entrenamiento y la alimentación, y si una de esas tres cosas falla es imposible ganar esas milésimas que tanto buscamos. La alimentación es un pilar esencial", asegura el piragüista.

"Para un deportista hay tres cosas esenciales: el descanso, el entrenamiento y la alimentación"

Sin duda su paso por MasterChef fue de lo más productivo, una de esas experiencias que solo se viven una vez en la vida. Del talent show el piragüista no solo se llevó el trofeo y la chaquetilla, sino también enseñanzas de esas que se te quedan marcadas para toda la vida: "De Jordi, Pepe y Samantha aprendí el respeto por el producto, y el respetar mucho el mundo de la hostelería. MasterChef al final no deja de ser un programa de espectáculo, pero el valor esencial era dar espectáculo siempre respetando este mundo y los alimentos, y ese es el aprendizaje más grande que me he llevado de los jueces", confiesa Craviotto.

"En MasterChef no solo aprendes de los jueces, sino también de las 80 personas que hay detrás de las cámaras, de los compañeros... fue un aprendizaje continuo y permanente, y me llevo de allí una vivencia única".

Las recetas más personales de Craviotto

Desde que Craviotto descubrió su pasión por la gastronomía en las cocinas más famosas de la televisión no ha dejado de seguir indagando en el mundillo, ni mucho menos, de seguir creando. El piragüista está de estreno y es que en 'Las recetas de Saúl Craviotto' (Oberon) el ganador de MasterChef Celebrity ofrece una muy buena ración de las recetas que a él le conquistan.

"De Jordi, Pepe y Samantha aprendí el respeto por el producto"

"Las recetas de este libro son un poco la esencia de mi día a día, de lo que a mí realmente me gusta. Es comida tradicional", asegura Craviotto sobre las recetas de su libro.

"Hay un apartado de comida saludable, porque yo me cuido mucho. Como sano pero también rico, que mucha gente asocia que los deportistas solo comemos comida sosa a la plancha, pero se le puede dar disfrute a la comida del día a día. También tengo mi parte golosa, y por eso hay una sección de postres donde hay brownies, rosquillas y hasta churros. Soy muy goloso y un día a la semana soy de romper un poco la dieta, es importante no obsesionarse", comenta el autor del libro.

Elegir receta en un libro de tus propias recetas no es tarea fácil, ya que a todos los hijos se les quiere por igual, pero si el piragüista tiene que elegir entre todas ellas -aunque le cueste-, lo tiene claro: "A mí la fabada me pierde, es mi plato estrella y con el que más disfruto".

Pero no solo de fabes vive este asturiano: "Me gustan mucho también los arroces y la fideuá con un buen alioli, es gloria bendita, pero si tengo que quedarme con una receta sin duda sería la fabada".

El título del libro no puede ser más acertado, ya que, realmente son las recetas de Saúl Craviotto. Esas que le recuerdan a la infancia y que ha ido aprendido en este proceso: "Son un poco las recetas de mi entorno, recetas que a mí me gustan, que he probado en restaurantes, recetas que me han enseñado... pero muchas evidentemente son de mi madre, como 'los macarrones de Emma', que se llaman así porque es la receta de mi madre, u otras recetas de mi mujer, que además es nutricionista y es la auténtica cocinera de casa, las recetas de mi suegra, las recetas de mi abuela, como su arroz con leche que es una receta que llevo en el corazón... en este libro he plasmado las recetas de mi entorno, que además son recetas sencillas", asegura el medallista olímpico.

Lo que esconde su despensa

Si por un casual se nos ocurriese asaltar la cocina de Saúl Craviotto y abriésemos la nevera de par en par, ¿qué nos encontraríamos? "Soy muy de queso, el queso es un ingrediente que no puede faltar en mi cocina", asegura el piragüista que como buen asturiano sabe diferenciar los quesos buenos de verdad.

"La pasta es otro de esos ingredientes que siempre hay en mi casa, además del arroz, y sin duda la fruta. Tenemos un frutero a rebosar, soy muy de comer fruta por la mañana, a media mañana alguna pieza, por la tarde... somos bastante de fruta pero también de fruta de temporada, que eso es importante", enumera Craviotto sobre aquellos alimentos que siempre vamos a encontrar en su cocina.

Saúl Craviotto no solo sabe cocinar, sino que también sabe comer. Por si fuera poco su condición de deportista, el piragüista está casado con Celia García, técnica de nutrición, lo que le ha llevado a saber escuchar su cuerpo, qué es lo que necesita, y en base a eso, hacer su menú: "Para componer un menú diario lo más importante es entender que somos como un coche y que cada coche necesita su combustible", asegura Craviotto.

"Si por ejemplo hago una sesión de trabajo aeróbico de larga distancia mi cuerpo necesita más carbohidratos, más arroz, pasta, patata... pero si hago más trabajo explosivo de fuerza necesito más proteína, más pescado, carne... al final se trata de entender qué combustible necesita el cuerpo y el menú va en base a mi semana, a lo que necesita mi cuerpo en cada momento pero sin obsesiones. Los fines de semana no calculo nada, abro gas y como lo que me echen", sentencia el piragüista.

Ya teníamos claro que el piragüista sabe cocinar, pero ahora también hemos descubierto que sabe comer, cuidando su dieta y pegándose un buen homenaje cuando se lo merece. Y ahí está la magia de la gastronomía, en saber disfrutar como se debe del producto del momento en cada momento. Todo un campeón.