Descubre las mejores recetas de helados caseros para antes de que acabe el verano

Cuando llega el verano no hay mejor forma de combatir las altas temperaturas que con un alimento que nos aporte sensación de frío en el paladar, y no hay ningún otro como un buen helado. Sin embargo, en muchos casos nos encontramos con que los que encontramos en el supermercado no son demasiado saludables e incluso su precio es elevado, por lo que es recomendable preparar helados caseros.

Los mejores helados caseros para el verano

Preparar nuestros propios helados es siempre una buena idea, ya que de esta manera es posible apostar por ingredientes más saludables y cambiarlos de acuerdo a las preferencias de cada uno. Para ayudarte, te traemos una selección de las mejores recetas de helados caseros para el verano:

Pie helado de fresa: este clásico de los helados también lo puedes preparar tú mismo en casa. Para ello tendrás que triturar 150 gramos de queso mascarpone o de untar, 90 gramos de yogur cremoso, 8 fresas maduras y 2 cucharadas de miel o caramelo, para después de mezclarlos introducirlos en un molde y congelarlos durante tres horas. Con este simple proceso podrás disfrutar de un helado sabroso y saludable.

Helado de yogur, plátano y canela: para preparar este sabroso helado se deben cortar dos plátanos maduros e introducirlos en el congelador durante dos horas. Por otro lado, se bate un yogur natural hasta lograr una textura cremosa, para luego batir el plátano junto al yogur hasta conseguir una mezcla de textura homogénea. Ahora llega el momento de espolvorear una pizca de canela y colocar en un molde para introducirlo durante varias horas en el congelador.

Helado de aguacate y limón: este sabroso y refrescante helado casero necesita de dos aguacates maduros pelados y sin huso, media taza de leche de almendra sin azúcar, un cuarto de taza de miel, un cuarto de taza de jugo de limón y una cucharadita de ralladura de limón. Se deben mezclar en una licuadora o procesador de alimentos los aguacates, la leche de almendra, la miel, el jugo de limón y la ralladura de limón hasta conseguir una mezcla suave, para luego verter la mezcla en un molde y congelar durante al menos dos horas antes de servir.

Polos de frutas: uno de los mejores helados caseros para el verano es hacer polos de frutas, para lo que solo necesitarás moldes y tu fruta favorita . puedes elegir una o varias frutas, según tus texturas y sabores favoritos y las trituras. Además, también puedes decidir si quieres añadirle agua, leche o un poco de yogur, para después rellenar los moldes y dejarlos en el congelador durante unas horas. De esta manera tan sencilla tendrás un helado perfecto y saludable.

Helado de red velvet: este helado no te va a dejar indiferente y es uno de los mejores helados caseros para el verano. En una batidora de vaso tendrás que batir una barra de queso crema suavizado, hasta que quede esponjoso, para luego añadir tres tazas de nata espesa fría y una cucharadita de extracto de vainilla. Luego hay que agregar una lata de leche condensada y posteriormente añadir medio bizcocho de red velvet desmenuzado. Por último, solo tendrás que pasarlo a un molde y congelar durante al menos 5 horas para que esté listo para comer.

Helado de Nesquik: para finalizar te recomendamos que pruebes este helado sencillo de preparar y con un resultado sabroso. En un recipiente grande debes batir tres tazas de nata espesa a punto de nieve, entre 5 y 6 minutos, para luego mezclar una lata de leche condensada y un tercio de taza de chocolate en polvo Nesquik o similar. Luego vierte la mezcla en un molde y congela durante unas 4 horas como mínimo. Antes de servir, espolvorea el helado con un poco más de polvo Nesquik.

