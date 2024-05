Las claves para evitar que el bizcocho casero se hunda al sacarlo del horno

El bizcocho es uno de los clásicos de la repostería de España, ideal para disfrutar en el desayuno, la merienda o como postre. A pesar de su sencilla preparación con ingredientes básicos, es frecuente cometer ciertos fallos que impiden lograr la textura esponjosa deseada. Uno de los problemas más habituales es que el bizcocho se hunda al retirarlo del horno, echando a perder el resultado final.

Cuando horneamos un bizcocho, esperamos verlo crecer gracias a la acción de la levadura o la harina impulsora. Sin embargo, en ocasiones, al abrir la puerta del horno y sacar el bollo tras el tiempo de cocción indicado, observamos con decepción cómo comienza a deshincharse o hundirse en el centro. ¿A qué se debe este fallo tan frustrante?

Una de las principales causas de que el bizcocho se desinfle es retirarle del horno antes de que esté completamente cocido. Aunque hayamos seguido la receta al pie de la letra, cada horno es diferente y puede requerir ajustes en el tiempo de horneado. Si el interior del bizcocho aún no está listo, tenderá a hundirse al enfriarse fuera del horno.

¿Qué hacer para que no se hunda el bizcocho?

Para evitar sacar el bizcocho del horno demasiado pronto, se recomienda hacer una prueba inicial dejándolo hornear unos 10 minutos más de lo indicado en la receta. Si la superficie ya está dorada, puedes bajar ligeramente la temperatura para que el interior termine de cocinarse sin que se queme el exterior. Comprueba el punto de cocción pinchando el centro con un palillo o cuchillo: si sale limpio, estará listo.

La importancia de medir bien los ingredientes

Otro motivo por el que el bizcocho puede quedar crudo por dentro y hundirse al enfriarse es no medir correctamente los ingredientes. Antes de meter la masa en el horno, asegúrate de que no ha quedado demasiado líquida ni excesivamente espesa. Si ves que la consistencia no es la adecuada, puedes añadir un poco más de harina o de leche hasta lograr una textura perfecta.

Más consejos para un bizcocho esponjoso

Además de controlar los tiempos de horneado y las proporciones de los ingredientes, otros factores que influyen en el éxito del bizcocho son: tamizar bien la harina para evitar grumos, usar ingredientes a temperatura ambiente, no abrir el horno durante la cocción y desmoldar con cuidado una vez se haya enfriado un poco. Con estos pequeños trucos, conseguirás bizcochos caseros perfectos.

