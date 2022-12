La 'veganesa', una opción sabrosa y práctica a la mayonesa

Receta: Veganesa Categoría: salsa Tiempo elaboración: 10:00 Tiempo cocción: 00:01 Tiempo total: 10:00 Veganesa Dificultad fácil Tiempo 10 minutos Raciones -- Calorías 475 kcal

En botes de plástico, en tarros de cristal, en sobres... la mayonesa está por todas partes y en todos los formatos. Es una de las salsas más populares y de las más comunes en todos los hogares.

Utilizamos mayonesa como acompañamiento de múltiples recetas y es básica en algunas, como la veraniega ensaladilla rusa. Sin embargo, como todo, tiene sus peros.

El primero pero es el huevo que usamos al elaborarla. Todas las salsas que contienen huevo exigen especial cuidado para evitar que se corten y pueda aparecer la peligrosa salmonella. Y luego están las alergías, al huevo mismo o a la leche.

Al no llevar huevo no hay riesgo de 'salmonella' y, además, se conserva mejor

Por eso hay alternativas a la mayonesa. Karlos Arguiñano nos ha mostrado lo fácil que es hacer 'lactonesa'. Basta con sustituir el huevo por leche y realizar el mismo procedimiento que cuando preparamos una mayonesa al uso.

Salmonella descartada y de paso contentamos a los alérgicos al huevo. Pero podemos ir más allá y pensar en los intolerantes a la lactosa y hasta en los veganos.

Y ahí es donde aparece la veganesa. Esta mayonesa vegetal no lleva huevo y tampoco leche de vaca sino leche vegetal. Es perfecta para intolerantes a la lactosa, alérgicos al huevo y, claro, veganos.

Es también más segura, es decir, al no llevar huevo no hay riesgo de salmonella y, además, se conserva mejor. Para elaborarla podemos usar la leche vegetal que más nos guste: de soja, de almendras, de avena, etc.

Veganesa Ingredientes Aceite de girasol (250 ml) Leche vegetal (100 ml) Limón (zumo de medio) Sal OPCIONAL: pimienta o cúrcuma (le da color)

Elaboración En el vaso de la batidora echamos la leche, la sal y el zumo de limón. Metemos la batidora al fondo del vaso. Sin moverla batimos con la mínima fuerza y vamos vertiendo poco a poco el aceite hasta que la salsa empiece a emulsionar. En ese punto podemos mover la batidora para integrar toda la mezcla. Si nos queda muy líquida, echamos más aceite y si está demasiado gruesa, un poco más de leche.

