La receta viral con patatas chips que horroriza a Chicote: "Hasta la cucaracha mira con asombro"

Lo mejor de las redes sociales es también lo peor de las redes sociales: todo lo que podemos aprender. Mientras, a menudo nos encontramos con trucos que nos hacen la vida más fácil, recetas con una pinta exquisita que nos guardamos para preparar en alguna ocasión, o información de lo más útil, también nos encontramos con auténticas aberraciones que es mejor no obviar.

Si tu contenido habitual en Instagram o en TikTok gira alrededor de la gastronomía, seguro que has encontrado muchas buenas recetas que aprender, aunque alguna que otra vez te habrás topado con alguna de esas que te hace fruncir el ceño en un gesto de desconfianza.

Nos pasa a todos, y como todo hijo de vecino, Alberto Chicote también utiliza sus cuentas en redes y también se topa con alguna recetas que no puede evitar comentar.

"Hasta la cucaracha mira con asombro", comentaba Alberto Chicote en Twitter reposteado una receta un poco sospechosa. Patatas Pringles, salsa de carne, salsa de queso, harina, ajo en polvo... este pastel de patata y queso que publica una usuaria en su cuenta de TikTok ha levantado algunas ampollas entre los usuarios.

Pastel de todo un poco

Para comenzar la receta, la chef en cuestión comienza poniendo dos botes de patatas Pringles con sabor a queso en una cazuela con agua, hasta que se acaban deshaciendo. Una vez no queda ni rastro de estas míticas patatas onduladas y se han convertido en un puré con no muy buena pinta, el siguiente paso es colar la mezcla en un colador donde vamos a obviar -o no- que al lado hay una cucaracha que ha llamado la atención de Chicote.

Hasta la cucaracha (durante el colado) mira con asombro. https://t.co/bEA4oIs1ky — Alberto Chicote (@albertochicote) August 16, 2022

En un molde de pastel, la cocinera tiene preparada una base de masa sobre la que vierte las patatas deshechas, pone encima una especie de carne enlatada, salsa de cheddar, harina de maíz para hacer muffins, queso parmesano, ajo en polvo, y albahaca. Y al horno 20 minutos.

Aunque las autoras del vídeo aseguran que, una vez salida del horno, la receta huele deliciosa, tenemos nuestras dudas. Y otros famosos como Ana Milán, el guionista Luis Endera, o Alberto Chicote, que han comentado la publicación, claramente también.