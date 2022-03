La receta del chef José Andrés de tortilla con patatas de bolsa

Receta: Tortilla con patatas de bolsa Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:20 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:20 Raciones 4 Calorías 210

La tortilla de patata es sin duda uno de nuestros platos bandera. Seguramente que si has viajado al extranjero y has preguntado cuáles son aquellas recetas de nuestro país que se conocen fuera, en esa enumeración no faltaba ni la paella ni la tortilla de patata.

La tortilla de patata es uno de esos platos capaces de abrir debate en cualquier mesa. ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Cuajada o poco hecha? Las típicas cuestiones que rodean este plato tan castizo. ¿Y te has planteado la posibilidad de sustituir las patatas por patatas chips? Pues ya hay quien sí lo ha hecho.

El chef José Andrés es uno de los grandes referentes de nuestra cocina por el mundo, por lo que nos encanta escuchar sus consejos y recetas y seguirlas a dedillo para no dejar nunca de aprender. Y si hablamos de tortilla, el chef le ha dado una vuelta a la que no te vas a poder resistir.

De patatas, sí, pero chips

Hay para quienes esta receta será una auténtica revolución y para quienes será una aberración. Pero bueno, mantengamos la mente abierta, que si viene de manos del chef José Andrés tiene pinta de ser todo un éxito.

Si te apetece preparar una tortilla española pero no tienes demasiado tiempo para ponerte a pelar, cortar y freír patatas, tienes al alcance de tu mano una solución rápida y deliciosa.

Toma nota de cómo preparar esta deliciosa tortilla de patatas chips.

Tortilla con patatas de bolsa Ingredientes 7 huevos grandes 4 cucharadas de aceite de AOVE 2 cucharaditas de sal 1 bolsa grande de papas fritas en aceite de oliva