Paellas con chorizo, hamburguesas de donuts... Cuando creíamos haberlo visto ya todo, va Pizza Hut y crea en Taiwán la pizza más loca que nos podríamos imaginar.

No somos italianos ni lo pretendemos, por lo que no vamos a ponernos exquisitos y buscar al detalle cada ingrediente y cada proceso que entra en juego a la hora de elaborar una auténtica pizza si lo que queremos es llamarla así, aunque hay algunas versiones -como esta receta- que nos hacen saltar todas las alarmas.

Sin duda la pizza es uno de los platos de la cocina italiana que han conquistado el mundo entero y nos encanta eso de pegarle un buen mordisco a un pedazo que tenemos en la mano. Desde las recetas más sencillas como la Margarita a otras con infinidad de salsas o carne, pensábamos que habíamos visto todo en lo que al mundo de las pizzas se refiere. Aunque siempre se puede mejorar.

Ingredientes de lo más dispares

El pasado 10 de mayo la cadena Pizza Hut sacó a la venta esta nueva pizza que ya ha levantado ampollas en redes sociales. Entre los ingredientes de dicha creación podemos encontrar galletas Oreo, pollo frito, calamares, tempura taiwanesa, cebolla, albahaca, queso mozzarella, queso parmesano, salsa BBQ y pimienta.

Hay límites y creo que los estamos sobrepasando.

«Estoy feliz y enojado». [Inserte referencia de Rafa Gorgory]. pic.twitter.com/NK6ROSW6Li — tacodealacran (@tacodealacran) May 10, 2022

Aunque los usuarios de redes sociales no han tardado en reaccionar a esta nueva receta asegurando que es una aberración y que hay límites que no deberíamos sobrepasar, hay quienes ya han probado esta pizza con forma de flor y el sabor no les disgusta tanto como el aspecto.

Para elaborar la base de esta pizza que combina lo dulce y lo salado de la manera más loca que nos podamos imaginar, las galletas Oreo se hornean la vez que la masa, no se colocan después, consiguiendo así integrar sabores de los más dispares. ¿Estaremos ante la nueva revolución en el mundo de las pizzas?