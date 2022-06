La receta de paella de David Beckham: "Hago una buena paella con pollo, calamares, gambas y camarones"

Si algo podemos adivinar echando un ojo a las redes sociales de David Beckham es que el exjugador del Manchester United es de lo más polifacético y la cocina no se le da nada mal.

De su paso por nuestro país, el futbolista aprendió una de nuestras recetas más internacionales y reconocidas en todo el mundo, y así lo ha contado en The Overlap, el canal de YouTube de Gary Neville.

En las 29 preguntas que el futbolista ha contestado en el programa The Overlap ha desvelado algunos secretos de su vida personal como que Stone Roses es su grupo favorito, Only Fools and Horses la comedia que pone cada vez que quiere pasar un buen rato, Londres su ciudad ideal o la Toscana italiana su lugar favorito para veranear.

De esta entrevista con Gary Neville también hemos descubierto los placeres gastronómicos que vuelven loco a David. Mientras que el vino tinto es una de sus bebidas preferidas, el puré de patatas con salsa de eneldo es su plato favorito. ¿Y a la hora de cocinar? A la hora de cocinar, paella.

Marisco y pollo

Según nos demuestra en sus redes sociales, la cocina es uno de sus hobbies favoritos, y si puede ser rodeado de los suyos, mejor que mejor. Si bien su primogénito subía a su cuenta de Instagram un vídeo donde aparecía con su padre cocinando risotto, el futbolista ha confesado a Neville que una de sus recetas estrella es la paella.

No vamos a entrar en el debate de si merece el título de valenciana o no, aunque lo cierto es que Beckham ha compartido con los usuarios los ingredientes que utiliza para hacer su arroz en paella: “Hago una buena paella con pollo, calamar, gambas, camarones...”.

Aunque sin garrofón ni conejo, a pesar de no ser la receta tradicional de paella valenciana, no le hacemos ascos a esta receta de arroz elaborada a manos del mismísimo David Beckham, que además de futbolista, ha demostrado ser un cocinero de lo más atrevido.