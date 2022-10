La receta de Dorayaki XXL de dos sabores de Delicious Martha

Receta: Dorayaki de dos sabores XXL Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:20 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:20 Raciones 4 Calorías 319

No nos cabe ninguna duda de que, si te preguntamos por un postre típico japonés, las dos delicias que se te van a venir a la mente son los dorayakis y los mochis. Y con razón.

Probablemente los dorayakis, el postre favorito de Nobita y Doraemon te hayan acompañado toda tu infancia con estos dibujos animados cuando aún estabas descubriendo tímidamente la cultura japonesa, y cuando has conseguido probar uno de ellos has descubierto que la pasión de estos personajes de ficción por este postre no era para menos.

Cada vez existen más lugares especializados en cultura japonesa donde poder probar estos exquisitos dulces y mucho más, aunque también puedes ponerte manos a la obra e intentar hacer una de estas delicias en tu propia casa. Toma nota de cómo elaborar esta receta que nos propone Delicious Martha en su canal de Instagram.

Dorayaki de dos sabores XXL Ingredientes 2 huevos 80 g. eritritol 10 g. miel o sirope 1/2 cdta levadura o bicarbonato 60 ml. agua 120 g. harina