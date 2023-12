Cinco platos para Nochevieja que se pueden preparar con antelación

En España contamos con una gran variedad de productos típicos para un menú festivo de primera. La preparación de la cena de Nochevieja es la oportunidad perfecta para demostrar toda nuestra capacidad culinaria, pero también puede ser una tarea estresante. Por eso, apostar por platos que podamos —al menos en parte— dejar preparados con antelación, facilitan mucho el trabajo.

De este modo, no tendremos problemas de última hora y el menú saldrá como queremos. Además, al reducir la cantidad de trabajo en la cocina durante la noche, podemos disfrutar del tiempo con nuestros seres queridos.

Cinco platos para hacer en Nochevieja con antelación

Los platos principales como la lasaña, guisos o cazuelas son ideales para cocinar el día anterior, ya que suelen mejorar su sabor tras reposar. Los postres, como tartas, mousses, arroces con leche o trufas de chocolate, también son perfectos, permitiendo que se asienten y enfríen adecuadamente.

1. Lasaña de salmón

Lasaña de salmón iStockphoto

Puede parecer que la lasaña no es un plato adecuado para hacer en Nochevieja, pero eso es porque no has probado esta variedad. Esta receta es una deliciosa variante del clásico plato italiano, combinando el sabor del pescado con la cremosidad del queso y la pasta.

Ingredientes de la lasaña de salmón

Esta lasaña de salmón es perfecta para una comida especial o un evento festivo. Además, es fácil de preparar. Para hacer esta receta puedes usar espinacas frescas o congeladas y salmón fresco o ahumado.

10 láminas de lasaña

500 gr de salmón fresco

200 ml de crema de leche o nata para cocinar

200 gr de queso mozzarella rallado

50 gr de queso parmesano rallado

1 cebolla mediana, finamente picada

2 dientes de ajo, picados

200 gr de espinacas (frescas o congeladas)

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar la lasaña de salmón, paso a paso

Puedes usar láminas precocidas o las tradicionales que requieren hervirse. Cocínalas según las instrucciones del paquete.

Precalienta el horno a 180°C. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Añade las espinacas y cocina hasta que se ablanden. Corta el salmón en trozos pequeños y añádelo a la sartén (si usas salmón ahumado, no hace falta cocinarlo). Cocina por unos minutos. Agrega la crema de leche, sal y pimienta, y cocina a fuego lento durante unos minutos. En una fuente para horno, coloca una capa de láminas de lasaña. Sobre la pasta, distribuye una parte del relleno de salmón y espinacas. Espolvorea con queso. Repite hasta completar todas las capas. Cubre la lasaña con papel aluminio y hornea durante unos 20 minutos. Retira el papel aluminio y hornea durante otros 10-15 minutos hasta que la parte superior esté dorada.

2. Rulo de pollo con salsa de Pedro Ximénez

Rulo de pollo. iStockphoto

Roler tiene una colección de ataditos rellenos de muchos tipos, ya sea ternera, pollo o cerdo, ya preparados, que puedes congelar y sacar el día de antes del evento. Es una opción perfecta para preparar con antelación y, con un toque de calor antes de servir, estará delicioso.

Ingredientes para el rulo de pollo

Un vaso de agua

​Cubito consomé sabor a pollo

​Un vaso de vino Pedro Ximénez

​Una cebolla

Seis ciruelas pasas sin hueso

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Cebolla en polvo

Coñac

Vino (al gusto)

Un vaso de caldo de pollo

Cómo hacer el rulo de pollo, paso a paso

Precalentar el horno a 170ºC durante 15 minutos. Sofreír la cebolla y añadir a un cazo a fuego medio junto con el agua, el cubito de consomé, el Pedro Ximénez y las ciruelas pasas sin hueso. ​Triturarlo todo hasta que queda una salsa espesa. ​Pintar el rulo con aceite de oliva, sal y pimienta, cebolla en polvo, coñac, vino (al gusto) y un vaso de caldo de pollo. ​Meter en el horno durante 60-70 minutos, dando vueltas para que se dore por todos lados sin que se queme. Servir junto con un cuenco con la salsa de Pedro Ximénez.

3. Ceviche de corvina

Ceviche de corvina. iStockphoto

El ceviche, con su marinado ácido, es ideal para preparar unas horas antes. Usa pescado fresco o mariscos y marina en jugo de limón con cebolla, cilantro y chiles.

Ingredientes para el ceviche de corvina

El ceviche de corvina es un plato versátil y puedes modificar los ingredientes según tus preferencias. También se puede añadir tomate o mango.

500 gramos de corvina

Jugo de 8-10 limones

1 cebolla morada grande, finamente rebanada

1-2 ajíes o chiles (ajuste según el nivel de picante deseado), sin semillas y picados

Cilantro fresco picado, al gusto

Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer el ceviche de corvina, paso a paso

Uno de los factores más importantes de ceviche es que el pescado esté fresco y en las mejores condiciones, ya que se come crudo.

Corta el pescado en cubos pequeños de unos 2 cm. Marinar el pescado con el jugo de limón en el frigo durante 15-30 minutos. Añade la cebolla morada, el ají o chile, el cilantro picado, sal y pimienta. Mezcla bien. Deja reposar en el frigo durante unos minutos más para que todos los sabores se mezclen. Servir.

4. Terrina de ternera y setas

Carne con setas. iStockphoto

La terrina de carne y setas es un plato elegante y delicioso, perfecto para ocasiones especiales como la cena de Nochevieja. Es un plato que impresiona por su sabor y presentación.

Ingredientes de la terrina de ternera

Lo mejor de esta receta es que puede prepararse con antelación, lo que lo hace perfecto para cenas donde quieres pasar menos tiempo en la cocina y más tiempo disfrutando con tus invitados.

500 gr de carne picada de ternera

250 gr de setas variadas

1 cebolla

2 dientes de ajo

100 gr de bacon

2 huevos

100 ml de vino blanco

50 gr de pan rallado

Aceite de oliva

Sal, pimienta negra y perejil fresco

Mantequilla para engrasar el molde

Cómo hacer la terrina paso a paso

Precalienta el horno a 180°C. Limpia y pica las setas en trozos. Sofríe las setas hasta que estén doradas. En un bol grande, mezcla la carne picada, la cebolla, el ajo, el bacon, el perejil (picados), los huevos, el pan rallado y el vino blanco. Añade las setas sofritas a la mezcla. Sazona con sal y pimienta. Engrasa un molde de terrina o un molde para pan con mantequilla. Rellena el molde con la mezcla de carne y setas, presionando bien para evitar bolsas de aire. Cubre el molde con papel aluminio. Coloca el molde en una bandeja de horno más grande y agrega agua caliente a la bandeja para crear un baño María. Hornea durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos o hasta que la terrina esté firme al tacto. Retira la terrina del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego refrigera durante al menos 4 horas, mejor si es toda la noche. Para servir, desmolda la terrina y córtala en rebanadas. Sirve fría o a temperatura ambiente. La terrina de carne y setas puede acompañarse con pan tostado, mostaza o encurtidos.

5. Pastel de carne

Pastel de carne iStockphoto

Otra buena opción para preparar con antelación el día de Nochevieja es un pastel de carne. Este plato es ideal para el frío, delicioso y mejora su sabor al reposar.

Ingredientes para el pastel de carne

Este pastel de carne es un plato completo y satisfactorio que se puede preparar con antelación, haciéndolo ideal para cenas donde quieres disfrutar más tiempo con tus invitados y menos tiempo en la cocina.

1 kg de carne picada de cordero

1 cebolla grande

2 zanahorias,

2 dientes de ajo

150 gr de guisantes congelados

2 cucharadas de tomate concentrado

1 taza de caldo de carne

1 cucharadita de tomillo seco

Aceite de oliva

Sal y pimienta

1 kg de papas para puré

50 gr de mantequilla

100 ml de leche

Cómo hacer el pastel de carne, paso a paso

Deja reposar el pastel de carne unos minutos antes de servir. También puedes dejarlo enfriar, refrigerar y recalentar al día siguiente.

En una sartén grande, calienta un poco de aceite y sofríe la cebolla, la zanahoria y el ajo hasta que estén blandos. Añade la carne picada y cocínala hasta que se dore. Incorpora el tomate concentrado, el caldo de carne y el tomillo. Cocina a fuego lento durante unos 20 minutos. Añade los guisantes y cocina durante otros 5 minutos. Salpimienta al gusto. Hierve las papas hasta que estén suaves, escúrrelas y haz un puré. Mezcla con mantequilla y leche hasta obtener una consistencia suave y cremosa. Salpimienta al gusto. Precalienta el horno a 190°C. En un recipiente para horno, coloca la mezcla de carne en el fondo. Cubre con una capa uniforme de puré de papas. Si lo deseas, espolvorea con queso rallado. Hornea durante 20-25 minutos hasta que la parte superior esté dorado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.