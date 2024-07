Tres ideas creativas para presentar la charcutería italiana en formato tapa

Desde España hacia el mundo entero, la cultura de las tapas se ha convertido en una práctica global que nadie quiere perderse. El momento del picoteo entre amigos, con mini-recetas variadas de las que todos podemos probar mientras conversamos es una de las mayores aportaciones de la gastronomía hispana al mundo.

Aunque el tapeo se remonta a varios siglos atrás en el tiempo, no existe una teoría unánime sobre su origen exacto. Lo que sí está claro es que la tapa es una forma distendida y eficaz de socializar, al tiempo que se experimenta con la gastronomía, una ciencia que se encuentra en un excelente momento.

Triunfan, sobre todo, las recetas que consiguen unir el disfrute organoléptico, fundamental, con la sencillez, las ganas de pasarlo bien sin etiquetas y los beneficios nutricionales. Así pues, las tapas están conectadas con el origen, la estacionalidad y las costumbres de la gastronomía mediterránea, los tres pilares de su éxito.

El embutido, si es de alta calidad, mucho mejor para tapear

Desde el programa europeo 'A Slice of Quality. Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe' han puesto en marcha una iniciativa que persigue dar a conocer la calidad y la variedad de la alta charcutería italiana en Europa con tres embajadores indiscutibles. Hablamos de la Mortadella Bologna IGP (Indicación Geográfica Protegida); los Salamini Italiani allá Cacciatora DOP (Denominación de Origen Protegida) y el Cotechino Modena IGP.

La charcutería es una de las reinas indiscutibles del tapeo entre amigos. Getty Images/iStockphoto

Estos embutidos tienen todos los avales necesarios para garantizar la calidad a la hora de elaborar bocados gastronómicos en miniatura, pero también es cierto que hay otros muchos con los que podemos variar las recetas que mostraremos a continuación. De momento, compartimos estas tres ideas, y la imaginación para variar los ingredientes hará el resto.

1. Rotolini de Mortadella Bologna con verduras crocantes

La famosa Mortadella Bologna, muy consumida en nuestro país, es un embutido cocido elaborado con carne de cerdo, que desprende un aroma inconfundible y es muy especial para ser utilizada en la cocina.

La Mortadela Bologna es muy popular en España, aunque conviene buscar la IGP, de alta calidad. iStockPhoto

Con origen en época del Renacimiento, se trata de un embutido con mucha historia detrás, puesto que se dice que el primero que la produjo fue Cristoforo di Messisburgo, trinchante del cardenal Hipólito d'Este y creador (probablemente) del primer tratado de gastronomía de la historia.

La Mortadella Bologna IGP se prepara con carne cuidadosamente seleccionada, trabajada según la normativa europea y triturada hasta ser reducida a una pasta fina a través de tres trituradoras diversas. Las carnes vienen posteriormente enriquecidas con taquitos de grasa, obtenidos exclusivamente de la garganta del cerdo, el más duro y el más apreciado de todos los tejidos adiposos.

Este tipo de embutido tan reconocible en España es habitual de la zona italiana de Emilia Romaña. Esta primera receta está pensada para cuatro personas.

Ingredientes del Rotolini ('enrollado') con mortadela

6 lonchas Mortadella Bologna IGP

1 pepino

1 zanahoria

100g habas cocidas

200g queso de cabra

Elaboración del Rotolini de Mortadela Bologna

Rotolini di Mortadella Bologna. A.S.Q.

En primer lugar trituramos con un tenedor las habas, con un chorrito de aceite, hasta obtener una crema suave. Cortarmos la zanahoria en palitos finos y el pepino en rodajas. Estiramos tres rodajas de Mortadella Bologna IGP y las rellenamos con queso de cabra desmenuzado, una capa de rodajas de pepino y palitos de zanahoria. Terminamos con una cucharada de crema de habas y enrollamos las rodajas sobre sí mismas formando un cilindro. ortamos en cuartos para servir y que puedan degustarse de un bocado.

2. Bruschettas de verano con Cotechino Modena IGP

El Cotechino es una especie de fiambre italiano que se cuece, algo así como una gran salchicha, que procede de diferentes cortes de la carne, la corteza de cerdo y el tocino. La carne se tritura, se introduce en una tripa natural y se cierra, habiéndole añadido previamente una serie de especias. Este producto de alta charcutería puede mostrar diferentes colores y texturas, y es muy interesante en la cocina.

Rebanadas con Salamini y tomates. A.S.Q.

En Italia, este embutido suele acompañar a las lentejas, así como a diferentes guisos. Bruschetta, en italiano, significa rebanada de pan tostado, a veces rebozadas con ajo y doradas a la parrilla.

Ingredientes para las Bruschettas con Cotechino

Cotechino Modena IGP

4 rebanadas de pan casero

200 g de tomates cherry

2 calabacines pequeños

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra con guindilla

Albahaca fresca

Sal

Pimienta

Paso a paso de las Bruschettas de verano con Cotechino

El calabacín contrasta de maravilla con el Cotechino italiano P.L.

Comenzamos cociendo el Cotechino Modena IGP durante 30 minutos. Después, dejamos enfriar y partimos en rodajas. Cortamos el pan en rebanadas, y lo condimentamos con ajo y un chorrito de aceite de guindilla. Lo tostamos en una sartén o al grill. Partimos los tomates cherry en dados. Añadimos un diente de ajo y aceite de oliva virgen extra. Sazonamos con sal, pimienta y unas hojas de albahaca fresca. Marcamos los calabacines y las rodajas de Cotechino en la sartén o al grill. Rellenarmos la bruschetta con tomates cherry, calabacines asados y un par de rodajas de Cotechino Modena IGP.

3. Cubos de queso y Salamini Italiani alla Cacciatora

Fabricado a partir de cortes nobles de la carne de cerdos seleccionados, como puede ser la paletilla, el salamini certificado suele elaborarse con sal, pimienta y ajo. Su sabor, tras semanas de maduración, suele tornarse dulce y su textura compacta.

Cacciatore Cubotti con romero. A.S.Q.

Ingredientes para los cubos de queso con Salamini

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP

Queso Asiago DOP (u otro similar)

Calabacines

Tomates pequeños amarillos confitados

Romero fresco en ramas

Así se elaboran los cubos con Salamini y queso

Picamos finamente los calabacines y los marcamos ligeramente hasta el punto preferido. Cortamos el queso Asiago DOP, u otro similar, en cubos pequeños. Parti el Salamini Italiani alla Cacciatora DOP en cubos del mismo tamaño, teniendo en cuenta que la idea es que podamos degustarlos de un solo bocado. Envolvemos el queso con los calabacines asados. Colocamos encima los dados de Salamini Italiani alla Cacciatora DOP y los tomates partidos por la mitad. Para el emplatado, pinchamos una ramita de romero en cada aperitivo.

