Granizado de pepino, menta y cilantro: la bebida refrescante para este verano

Receta: Granizado de pepino, menta y cilantro Categoría: Bebida Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:00 Tiempo total: 00:10 Granizado de pepino, menta y cilantro Dificultad baja Tiempo 10 minutos Raciones 2 Calorías 75 kcal

Cuánto apetece comer recetas fresquitas cuando hace calor y qué pocas ganas de moverse, por no decir de cocinar. Pero no por ello tenemos siempre que comer lo mismo. Mi inspiración siempre es el hambre, es como que me posee un duende tipo ratatouille y aunque esté supercansada comienzo a cocinar y cocinar, claro que empujada seguramente por haber hecho más ejercicio, cosa que hay que hacer a menudo en esta vida sedentaria que nos hemos montado.

¿Cuánto hace que no experimentas el hambre? Y no me refiero al hambre emocional, sino al hambre de verdad, cuando empiezas a sentir como tus jugos gástricos se mueven y la boca se te llena de saliva. Culpa o no de la nevera, parece que es una experiencia solo para pocos últimamente y experimentarla es una manera de despertar los sentidos y ciertas hormonas que nos ayudan a controlar los ritmos de nuestro metabolismo.

Lo mejor es comer saludable

En este momento que empezamos a preocuparnos seriamente por la cantidad de exceso de peso en nuestra sociedad, hay una búsqueda insaciable de la receta o el ingrediente mágico para poder volver al peso deseado.

Sin embargo, es cuando nos empezamos a dar cuenta de que la mejor manera de recuperarlo es comiendo saludable y respetando las proporciones correctas de nutrientes esenciales como son las proteínas, la fibra y las verduras. Como ves no he mencionado los carbohidratos almidonados, como panes o alimentos ricos en harinas, porque de esto nos sobra y mucho, más allá de controversias.

Pero si hay un alimento que nos refresca y nos ayuda es el rey de la simpleza y archiconocido pepino verde. Es alto en nutrientes, saciante y muchas vitaminas y minerales.

Beneficios del pepino

Antioxidantes. Los pepinos contienen antioxidantes, incluidos flavonoides y taninos, que previenen la acumulación de radicales libres dañinos y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas o degenerativas.

Promueve la hidratación. Los pepinos se componen de aproximadamente un 96 % de agua, lo que puede aumentar la hidratación y ayudarlo a satisfacer sus necesidades diarias de líquidos.

Mejora los niveles de glucemia en sangre. Los estudios de probeta y en animales muestran que el pepino puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre y prevenir las complicaciones relacionadas con la diabetes, aunque se necesita investigación adicional.

En resumen, comer pepinos tiene muchos beneficios potenciales para la salud, mejora nuestra hidratación, la regularidad digestiva y niveles más bajos de azúcar en la sangre, pero sus mejores cualidades están en la piel.

Granizado de pepino, menta y cilantro Ingredientes 200 g yogur griego, crema espesa o mascarpone 1 pepino 20 hojas menta fresca 2 cucharadas de zumo de limón 5 ramitas de cilantro fresco 2 dientes de ajo Pimienta Sal integral

Elaboración Pela parcialmente el pepino, quítale los extremos y córtalo en cubos grandes. Mézclalo con todos los ingredientes en una trituradora. Vierta este puré en un plato y colóquelo en el congelador. Deje reposar durante 3 horas, revuelva cada 30 minutos con un tenedor. Justo antes de servir, rompa el granizado con un tenedor y divídalo en los vasos; decorar con menta fresca.

Referencias