Ginés, el 'influencer' que arrasa en TikTok con bocadillos XXL: "Les puedo poner 10 o 12 huevos fácil"

"¡Felipeeeee gurguruguru!" se ha convertido, no solo en el grito de guerra de Ginés Corregüela sino también en todo un símbolo en redes sociales. Es posible que si vives alejado del mundo digital no sepas de qué estamos hablando, pero es más que probable que ya te hayas encontrado por Internet con la cara de este ubetense y se te hayan quedado los ojos como platos al contemplar la envergadura de sus bocadillos.

Pero no siempre fue así. De hecho, hasta hace muy poco, Ginés hacía su vida en su pueblo como un lugareño más con su familia y sus amigos hasta que su carisma, su talento y la manera de desenvolverse delante de la cámara le han convertido en un auténtico reclamo. Entrevistas en medios, apariciones en televisión, colaboraciones con marcas y bolos en discotecas los fines de semana... Hay Ginés para rato.

"Yo vengo de una familia humilde. Mi padre y mis abuelos han sido hortelanos toda la vida, y como a mí la escuela no me gustaba mucho me empecé a dedicar a la huerta, aunque llegó un momento que me cansó y me fui al mundo de la obra, y he estado en la construcción 30 años. Cuando vino la crisis volví a la huerta, y ahora estoy trabajando en una comunidad de regantes, soy el encargado, así que todo el año trabajando en el campo", comenta Ginés sobre su vida y su día a día más allá de sus pariciones en TikTok.

Desde hace unos años, Ginés ya era un tímido usuario de Facebook que no dejaba de descubrir por cuenta propia cómo funcionaba el mundo de los vídeos en redes sociales: "Yo veía Facebook y pensaba “cualquier día hago yo un vídeo de estos”, pero nunca me había decidido, pero un día estaba en la huerta y me grabé comiendo un pepino, pero que no sabía ni poner la cámara al revés. Yo sabía que se podía hacer, pero no sabía cómo ponerla para verme yo. Llamé a mi hija, me lo explicó y así empecé a grabarme tal cual soy", comenta el ubetense sobre su primer vídeo.

"Lo colgué y mi hija me dijo que había un montón de comentarios, que yo no sabía ni mirarlo, y gente mandándome solicitudes de amistad en Facebook… Empecé con cosas de la huerta, y mi hija me dijo que por qué no me hacía un TikTok. Yo no quería pero ella se encargó de abrirme la cuenta y me los iba pasando porque yo no sabía. Todo lo que es Instagram y eso no lo sé tocar, yo el TikTok nada más", asegura el 'influencer'.

Su gran hito son los bocadillos, este plato típico de nuestra cocina que, en otras dimensiones, no se le resisten a Ginés: "Un día grabé el bocadillo, como yo me lo hago todos los días, y a la gente le gustó, y ahí empezó toda esta historia de los bocadillos y los huevos. A la gente le gusta que grabe en el campo, en mi hábitat. Cuando los vídeos no son en el campo se nota".

La cara B de las redes

Tan solo unos meses después de haberse abierto la cuenta de TikTok y haber empezado a compartir sus vídeos, Ginés no da crédito del alcance de estos. Aunque no siempre para bien: "Había comentarios buenos y malos. Algunos me llamaban 'cateto' y cuarenta mil cosas más, y llegó un momento que quería pasar de esto, porque no tengo necesidad, yo estoy a gusto con mi familia", confiesa el 'influencer' haberse sentido desilusionado por la actitud de algunos usuarios de redes.

"Algunos me llamaban 'cateto' y cuarenta mil cosas más, y llegó un momento que quería pasar de esto"

"Cuando ya tenía 10.000 o 12.000 seguidores, me di cuenta de que la gente buena reaccionaba, y me decían que no hiciese caso, y cuando uno empezaba a criticarme, mis mismos seguidores me defendían".

A día de hoy, Ginés acumula nada menos que 1,2 millones de seguidores en la red social de los vídeos, y aunque en su vida hubiese imaginado estar disfrutando de esta experiencia, el de Úbeda asegura que tiene los pies en la tierra: "Ayer estuve en Barcelona, en Vic, que me llamaron para que hiciera un bolo de esos y eso es una locura", nos comenta el 'influencer' sobre su agenda de fin de semana.

"Tener allí 600 personas, que si Felipe, que si que empape… Una cosa que yo no he vivido en mi vida, pero me estoy pensando en dejar el tema de los bolos porque me está complicando mi trabajo", confiesa Corregüela. "Yo tengo mi trabajo fijo y tengo miedo porque por el tema del agua los fines de semana es cuando más trabajamos y yo ya no soy un chiquillo", asegura sobre esta racha de eventos y compromisos.

Caballo grande ande o no ande

Ginés asegura que, en cuanto a sus bocadillos, no existe ni trampa ni cartón. "La gente se piensa que no me los como, pero son los bocadillos que me he hecho toda la vida", confiesa.

"Los bocadillos me los como siempre al mediodía, y por la noche si llego a mi casa y me tengo que comer siete, ocho o nueve huevos fritos, pues me los como. Eso es así de siempre", asegura ni corto ni perezoso Ginés.

"Por la noche, si llego a mi casa y me tengo que comer siete, ocho o nueve huevos fritos, pues me los como"

El 'influencer' asegura que nunca ha sido de desayunar, por lo que a la hora de comer llega con hambre y los bocadillos de tamaño XXL son gloria bendita. "Por la mañana no desayuno nunca, ni cuando estaba en la obra. Yo me levanto por la mañana y lo primero que me tomo es la pastilla de la tensión y un chupito de aceite. Lo llevo haciendo desde que tenía 14 o 15 años, que me lo inculcó mi abuelo, que duró 102 años", comenta Corregüela sobre su ritual mañanero.

"La gente me pregunta por el colesterol, pero en el último reconocimiento médico de la empresa me dijeron que era increíble, que tenía los valores por debajo, y es que el aceite sin cocinar no tiene por qué ser malo", justifica el de Úbeda sus chupitos de aceite.

El bocadillo perfecto

Como era de esperar -y si has visto cualquiera de sus vídeos te habrás dado cuenta- cuando le preguntamos a Ginés sobre el ingrediente imprescindible en un bocadillo responde sin titubeos: "El aceite, eso seguro".

"Lo primero que me tomo es la pastilla de la tensión y un chupito de aceite"

Corregüela asegura que lo de los bocadillos es pura improvisación, y nunca tiene planeado de qué va a ser, sino que hace su magia con los ingredientes que pilla por casa y que le apetecen: "Siempre echo como mínimo tres ingredientes y tiene que llevar al menos dos dedos de relleno. Normalmente, no tengo un bocadillo pensado de un día para otro, pero igual le echo huevos fritos, magreta… Lo prepara en casa mi mujer y luego ya lo meto en bocadillo y me lo como", asegura el ubetense sobre este trabajo en equipo.

Queso o jamón 'de pegatina', latas de atún a raudales, pechugas empanadas, bote enteros de tomate, salsa a rebosar... No es solo el tamaño, sino también la cantidad: "Me gusta mucho el aguacate, por ejemplo, y de lo que uso siempre uso el paquete entero, porque si lo dejo en el coche se me echa a perder. De lo que sea siempre el bocadillo a tope", asegura Ginés.

En cuanto al pan, un elemento fundamental si hablamos de bocadillos, Ginés asegura que "el pan lo suelo comprar en panaderías de aquí que hacen panes grandes, en pan de ‘bachata’ -chapata- como yo digo, o los panes de hogaza…"

Aunque, como bien asegura este 'influencer' de bocadillos XXL las combinaciones son infinitas, sin duda Ginés tiene claro cuál es su favorito: "El bocadillo que más me gusta es el de bacon frito con magreta frita y con huevos fritos; ese es el que más me gusta. Al bocadillo le puedo echar 10 o 12 huevos seguro, porque los huevos me encantan".

"El otro día me hice un bocadillo con picadillo de chorizo y huevos y estaba riquísimo", comenta Ginés sobre su pasión por los huevos fritos.

Ginés tiene claro que los bocadillos que más le gustan son los salados, aunque tampoco le hace ascos a un bocadillo mitad dulce mitad salado: "A veces mezclo dulce con salado, que no es lo que más me gusta, pero a mí mujer sí, así que a veces lo hago porque a ella le gusta y nos lo comemos entre los dos".

Cuando le preguntamos a qué se refiere con bocadillos donde podemos encontrar dulce o salado, Ginés nos pone dos ejemplos: "De dulce igual le echo Nocilla con anchoas, que es el favorito de mi mujer, o el picadillo de chorizo con leche condensada, y yo recomiendo a la gente que lo pruebe porque está muy bueno".

Un bocadillo para 20minutos

Ginés conoce la importancia de tener gasolina para pasar el día, ya sea en la obra o en la huerta, y a la vista está de sus lustrosos bocadillos que muestra en redes sociales y del resultado de su última analítica, como nos comenta el 'influencer'.

Para cuando el trabajo no es tan físico pero sí requiere concentración, Ginés tiene claro qué tiene que llevar el bocadillo perfecto para trabajos sesudos. Y así es el bocadillo que nos recomienda para tomar en la redacción de 20 Minutos -y si logras comértelo, además en 20 minutos, te conviertes en todo un campeón-: "Yo recomiendo un bocadillo típico de la casa, que lleve tomate y jamón, y ahí no fallas".

"Yo cuando le echo jamón le echo también queso y jamón de este cocido y está muy bueno", asegura el 'influencer' sobre el bocadillo perfecto para llevarnos a la oficina.

Ginés nos recomienda, además, enriquecer la receta con alguna salsa, y él tiene claro cuál s su favorita en este momento: "La salsa que más me gusta ahora mismo es la salsa gaucha, que con la carne está buenísima o en un bocadillo con patatas fritas".

Los pavos de la realeza

Si Ginés se ha convertido en una auténtica estrella de TikTok, Felipe no se queda atrás. Se trata del pavo que Ginés tiene en la finca que habitualmente utiliza de escenario para preparar sus bocadillos y que, además de ser su fiel compañero, simboliza todo un homenaje a un amigo.

"Felipe sale porque tengo un amigo el pueblo, que es muy grandón, y que le digo que tiene las piernas igual que los pavos, y por eso empecé a llamar al pavo Felipe", explica Ginés.

Según narra el de Úbeda, "da la casualidad que este muchacho, Felipe, su mujer se llama Leticia y se casó el mismo día que se casaron los reyes. Tengo otra pava que se llama Leticia, pero no la saco mucho por si alguien se ofende, aunque los nombres de mis pavos no son por los reyes, sino por mi amigo Felipe y su mujer" comenta entre risas Corregüela.

Aunque con los pies en la tierra y sin perder el contacto con la realidad, Ginés se ha convertido en uno de los 'influencers' del momento conquistando TikTok con su maestría para preparar bocadillos. Y si algo hemos aprendido es que el aceite tiene que hacer balsa. ¡Que empape, que empape!