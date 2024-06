Follado gallego, la receta de aprovechamiento típica en el norte de España

Comer en Galicia es siempre un buen plan. Hay que probar sus mariscos, sus pescados, el pulpo, las empanadas, el cocido, el lacón con grelos, el raxo y la zorza... y podríamos seguir hasta mañana. Da gusto comer en Galicia.

Tras una de esas buenas comidas no puede faltar un postre que le ponga el toque dulce. En las cocinas gallegas uno de los más tradicionales son las filloas. Era una preparación habitual en Carnaval, pero hoy ya se consume todo el año. Para hacer filloas hay que hacer una masa con harina, leche, huevos, azúcar y agua. Luego se echa un poco en la sartén y se da forma a esa tortila bien fina que recuerda a una crep.

Pero, ¿qué pasa si no queremos hacer tortitas finas ni para postre?. O sea, ¿si hacemos esa masa y la echamos (toda) en la sartén sin más? Pues tenemos lo que los gallegos llaman follado. Y no, no es referencia sexual, sino que en gallego folla significa hoja, aunque también se puede usar para algo plano y ancho como una lámina.

Una filloa gorda con tocino

El follado es pues una especie de filloa gorda que se hace con huevos, harina y tocino. Tiene algo de tortilla sin patatas y muchos más nombres: masola, parromeira, bolo, filloazo, pandorca, patulo, fariñotes, torta da fariña, torta de freixós y hasta tortilla de masa.

"Era la cena y el pan en muchos hogares, en las aldeas de Galicia, en épocas de hambre, y también la comida de verano en el campo, en la siega y la época de cultivar los campos", rememora en su web Pandebroa Mónica Prego, que la llama tortilla de masa.

El follado es más típico de la provincia de Coruña y suele aderezarse con unos dados de tocino. Luego se come con lo que uno tenga a mano, porque el follado es una receta de aprovechamiento y se puede acompañar con cualquier cosa... es una masa, digamos, neutra.

Ingredientes

Harina de maíz o trigo (150 gr)

Huevos (3)

Tocino en dados (75 gr)

Sal

Agua

Elaboración

Batimos los huevos y añadimos la harina, la sal y el agua. Mezclamos bien hasta tener una masa espesa. Lo ideal, si no hay prisa, es guardar la masa tapada en la nevera durante 1 hora. En una sartén caliente echamos el tocino y lo cocinamos hasta que quede dorado y crujiente. Añadimos a la masa el tocino y la grasa que haya soltado. Calentamos una sartén y echamos la masa de follado. La tendremos a fuego bajo y tapada para que se haga y cuaje poco a poco. Cuando veamos que no queda líquido, le damos la vuelta. Y otra vez, cuando se vea seca y cuajada, retiramos y servimos.

