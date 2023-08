Esta es la receta española que está entre las populares del mundo, según 'The New York Times'

Todavía faltan unos meses para acabar el año, pero el periódico The New York Times ha hecho ya un recopilatorio de las recetas que han sido más populares de 2023, de las publicadas en su periódico.

En esta recopilación, hemos visto comidas, postres y bebidas de todo tipo y de todos los lugares del mundo. Desde una milanesa, una lasaña, hasta algunas más ocurrentes, como una coliflor con parmesano crujiente, unas costillas con glaseado agridulce o una ensalada de patata y pesto.

En todas estas combinaciones hemos encontrado también una receta española y no es la tortilla de patatas ni unas croquetas de jamón, sino que, en este caso, es la bebida que más disfrutamos en verano: un tinto de verano, fresquito, con un toque dulce y un poco de alcohol.

Este refresco irrumpió con fuerza en España durante los años 60 y se ha convertido en el centro de las mesas de reuniones con amigos o para acompañar las comidas familiares. Sin embargo, su origen está en los años 20, en Vargas, una pequeña localidad cordobesa, donde Antonio tuvo que inventar esta mezcla para vender su vino de la casa, mientras los aficionados al cante y al baile andaluz soportaban el calor de esta zona en verano.

En una seña española sin ninguna duda, pero parece que no solo nos gusta a nosotros, porque según uno de los periódicos más leídos del mundo, está entre sus recetas más populares, por lo que, si nunca te ha dado por hacerlo en casa, te vamos a refrescar lo que necesitas saber para hacer el tinto de verano perfecto.

La receta para hacer el perfecto Tinto de verano

Si alguna vez has hecho la prueba de pedir un tinto de verano fuera de España, seguro que has escuchado alguna respuesta del estilo, ¿Un vino tinto?, de los que desconocen esta mezcla. Si en esta contestación quieres explicarle lo que necesita saber para ponerlo con las proporciones perfectas o no te queda otra que hacerlo en casa, te damos las claves para que te quede en su punto ideal.

Para hacer un tinto de verano para cuatro personas vas a necesitar 750 ml de vino tinto, 750 ml de refresco de gaseosa o de Fanta de limón y opcionalmente (aunque deberías) puedes añadir hielo y limón en rodajas.

Aunque una vez practiques la técnica, empieces a darle tu toque según te guste más, en este caso, te decimos que lo ideal es que mezcles el tinto y la gaseosa o la Fanta a partes iguales, una cantidad generosa de hielo y limón partido en rodajas, para equilibrar con su acidez lo dulce de la gaseosa.

Si quieres explorar un poco con la técnica del tinto, puedes añadirle naranjas en rodajas en lugar de limón, también tienes la opción de variar el tinto que eliges para mezclarlo, modificando el punto de acidez, (no hace falta que te centres en la calidad) y ponerle ojo al refresco con lo que lo mezclas, para que tenga el punto de gas perfecto y que esté fresquito que es en realidad lo que tiene gracia en esta bebida.

