El truco para cocinar la pasta en la mitad de tiempo

Además de deliciosa y versátil, la pasta presume de ser uno de esos ingredientes rápidos y fácil de preparar. ¡Y gusta a todo el mundo! ¿Que viene alguien a comer a casa y no sabes cómo acertar? Pasta con tomate, un clásico para todas las edades y todos los paladares.

Con la pasta nos pasa que a veces vamos con prisa y el día a día nos termina arrollando. Pasas por casa para comer y en cuestión de una hora tienes que preparar la comida, comer, recoger y dejar todo listo para volver a trabajar o seguir con tus actividades del día a día. Si quieres comer pasta pera no tienes demasiado tiempo para esperar la cocción, hay un truco para cocer la pasta más rápido. ¡Toma nota!

Utiliza solo el agua justo

El tiempo de cocción varía según la pasta que vayas a utilizar. Si es pasta fresca o no, el grosor del tipo de pasta que vamos a utilizar... Aunque si lo que queremos es conseguir un resultado al dente, no podemos sacar antes la pasta del fuego. ¿La solución? Que el agua tarde menos en calentarse.

Seguro que tienes muy interiorizado eso de no echar nada a cocer hasta que el agua no empiece a hacer ese chup chup chup que tanto nos gusta. Y quien te lo haya dicho tiene toda la razón. Como es lógico, cuanto más agua tenga la cazuela, más tardará en romper a hervir. ¿Cuál es la clave de la cuestión entonces? No echar más agua de lo necesario.

Para ahorrar tiempo al cocinar pasta, utiliza una cazuela poco profunda, y echa solo la cantidad de agua necesaria para cubrir la pasta, que suele ser bastante menos de lo que utilizamos habitualmente. Pon el fuego a tope para que rompa a hervir lo más rápido posible y cuando añadas la pasta remuévela con frecuencia para que no se pegue.

Este método además tiene otra ventaja, y es que al utilizarse menos agua, el almidón de la pasta se queda más concentrado en el agua de cocción, lo cual es ideal para crear unas salsas cremosas y deliciosas.