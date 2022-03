El truco de Isasaweis para conseguir huevos con aroma a trufa

El huevo y la trufa son un matrimonio muy bien avenido. Seguro que ya has visto en los restaurantes de moda cómo coronan platos donde el huevo es el protagonista con unas virutas de trufa. Revueltos, en tortilla... Si eres amante de la trufa ya habrás descubierto que es la mejor manera de potenciar su sabor.

Con la trufa pasa que o la amas o la odias, no hay punto medio. Y si eres de los que no soporta el sabor de este hongo poco más tenemos que decirte, pero si por el contrario eres de esos que saben apreciar su sabor pero utilizas menos trufa de lo que te gustaría porque su precio no es precisamente económico, esto te interesa.

El aroma a trufa es inconfundible y le da una profundidad al resto de ingredientes que hace tus platos mucho más aromáticos y sofisticados. Y en el caso de los huevos para hacer tus recetas con trufa más económicas puedes aprovechar el aroma sin necesidad de usar el sabor. Y este es el truco que ha desvelado a través de sus redes la influencer Isasaweis.

Huevos y trufas en reposo

Para preparar huevos con aroma a trufa no hace falta rallar este hongo encima de nuestro plato o de los ingredientes, simplemente aprovechar que la cáscara del huevo es porosa y que se impregna de los olores.

La influencer, que saltó a la fama haciendo videotutoriales en YouTube es toda una chef gourmet. Como ella misma confiesa, el sabor a trufa es uno de sus favoritos, y por ello nos enseña el truco que utiliza para preparar huevos trufados de la manera más económica.

En un tarro hermético ponemos unos huevos y añadimos una trufa, que podemos comprar en cualquier supermercado, y como los huevos tienen la cáscara porosa van a absorber todo el aroma de la trufa, cerramos el tarro de manera hermética y lo dejamos reposar en el frigorífico al menos tres días.

Una vez transcurrido ese tiempo ya podemos disfrutar de nuestros huevos con sabor a trufa.