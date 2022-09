El poke, una receta con innumerables beneficios para la salud: así es el exquisito plato de pescadores hawaianos

A no ser que fueras un auténtico foodie, es muy probable que hace unos años la palabra 'poke' no te dijese nada. Ni frío ni calor. Aunque de un tiempo a esta parte, este plato de origen hawaiano se ha convertido en todo un reclamo.

Se trata de "un plato original de Hawái que se sirve en bowl y se compone de una base de arroz o ensalada -arroz, arroz integral, quinoa, kale o mézclum- que se combina, fundamentalmente, con pescado crudo marinado -atún, salmón, pez mantequilla, pulpo- y/o Heura o tofu como opciones veganas, así como diversos toppings de verduras, legumbres, frutas y semillas. Los hawaianos han creado un estilo de vida alrededor del poké y lo comparten y disfrutan en reuniones familiares, con amigos de su día a día, así como en fiestas al aire libre", aclaran sobre este plato desde Aloha Poké.

Sobre su origen, Edson Conde, copropietario de Nalu Poke asegura que "es un plato típico de Hawái que nació gracias a los pescadores que combinaban los cortes de las capturas del día con distintos alimentos, aunque no fue hasta la llegada de verduras extranjeras, como el tomate o las cebollas, sobre el siglo XIX cuando se introdujeron en las recetas de poke".

"Poke significa 'trocear' en hawaiano"

"Poke significa 'trocear' en hawaiano", advierten desde Nalu Poke, por lo que podemos asegurar que el nombre del plato, no miente. ¿Cuántas veces te ha pasado que no tienes comida aparente en casa -o tiempo para prepararla- y decides pedir por delivery, pero como no quieres pecar demasiado, pides poke? Pues bien hecho, y es que, además de un plato delicioso, en sus ingredientes encontramos propiedades de lo más interesantes.

Poke Tasty Poke.

Carbohidratos, proteínas y Omega 3

Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del poke, y entre los beneficios que podemos encontrar en estos platos hawaianos que no paran de ganar en popularidad, "destaca el aporte de carbohidratos, las grasas y las proteínas de calidad, especialmente DHA", aseguran desde Tasty Poke.

"Destaca el aporte de carbohidratos, las grasas y las proteínas de calidad"

"Además, el pescado crudo aporta Omega 3, la piña aporta un alto contenido en bromelina que ayuda a la digestión, la quinoa es un cereal que aporta un alto valor en proteínas, las algas tienen propiedades antiinflamatorias, las semillas de sésamo son una fuente de calcio y el aguacate, además de ser rico en minerales (magnesio y potasio), es un potente antioxidante que aporta vitamina E", aseguran desde esta cadena especializada en pokes.

Recetas evolucionadas

Aunque tradicionalmente el poke estaba elaborado con una base de arroz de jazmín a la que se le añadían los trocitos de pescado en forma de cubo maridados para completar la receta con verduras y salsas varias, la popularidad de este plato ha hecho que las distintas versiones se hayan ido sucediendo.

"La receta original no contiene muchos de los ingredientes que ahora solemos utilizar", apuntan desde Nalu Poke, desde donde aseguran que la receta original de poke hawaiano suele llevar cebollas verdes picadas, cebolla maui picada, aceite de sésamo, jengibre fresco rallado, chile sin corazón, sin semillas y cortado en cubitos, semillas de sésamo tostadas y salsa de soja.

Según Edson Conde, el arroz y el salmón son los ingredientes más utilizados a la hora de preparar poke, donde tampoco pueden faltar aguacates, edamames, o sésamo.

