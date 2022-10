El mítico restaurante de Madrid donde solo se come cocido: tres vuelcos a un precio asequible

Se podría decir que el frío y los platos de cuchara son un matrimonio muy bien avenido, y es que no hay nada como entrar en calor desde el estómago con un buen plato de esos que solo nos deja ganas de echarnos la siesta bien arropados.

Hemos de decir que cualquier época del año es buena para comer cocido, aunque nada como los meses de frío para disfrutar de este plato en cualquiera de sus versiones. En el caso del madrileño, nada como sus tres vuelcos para disfrutar de un menú de los más completo y tradicional.

Ya sea dentro o fuera de la capital, lugares donde tomar un buen cocido madrileño existen muchos, aunque pocos tan especializados en este plato como Casa Carola, el restaurante del barrio de Salamanca donde comer cocido madrileño de categoría a un precio de lo más asequible.

Junto con su cocinera Carola -que dio nombre al lugar-, Jaime Rivero ideó hace más de 25 años un restaurante donde el cocido fuese el hilo conductor del lugar. El concepto de Casa Carola era tan único como su minuta, que solo consta de un plato con el que han conseguido enamorar también a miles de clientes, reincidentes y de paso, a lo largo de este cuarto de siglo.

Versión delivery y take away

Chilo y Jaime Jr., hijos del fundador de esta casa de comidas son ahora los capitanes de Casa Carola, que siguen triunfando en el número 54 de la calle Padilla. Su cocido se sirve de septiembre a mayo y siempre en tres vuelcos con todas las viandas sobre la mesa, para comer a demanda. Pero antes del festín, un aperitivo para abrir boca, su croqueta de cocido, que llega con copa de cava nada más sentarse a la mesa.

Después viene la sopa de fideos recién hecha, los garbanzos segovianos con patata nueva y verduras frescas y las carnes de añojo y pollo, chorizo de sarta, morcilla, tocino ibérico, codillo de jamón y huesos de caña.

Para terminar, porque siempre hay sitio para el dulce, postre casero, café y chupito, con el que por fin nos podremos quitar su icónico y útil babero.

Desde el entrante hasta el chupito, el precio de la experiencia gastronómica en Casa Carola es de 32,90 €, aunque también podemos disfrutar de la deliciosa receta de cocido de Carola desde casa con un servicio de take away por solo 23 €, además de poder pedirlo por Glovo y Just Eat.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.