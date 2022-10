El mapa de los cocidos más populares de España: del madrileño al puchero canario

Hay platos que esos de los que no podemos desprendernos por mucho frío o calor que haga, como en el caso del cocido. Que sí, que nada como el otoño y el invierno para calentarnos con unos buenos platos de cuchara, de esos que nos dejan solo ganas de echarnos una siesta, pero el que es amante de este plato, lo es los 365 días del año.

Cuando hablamos de cocido, lo hacemos de cocido madrileño, por supuesto, pero también de cocido gallego, o maragato, o lebaniego, o vitoriano... Dependiendo de la zona del país donde nos encontremos podremos degustar este plato de puchero tan tradicional con una serie de variaciones que lo hacen de lo más especial. Descúbrelos en este mapa.

Cocido madrileño

Sin lugar a dudas, el más popular de los cocidos patrios. Con la llegada del frío, los restaurantes de la capital se preparan para elaborar este plato con tres vuelcos: por un lado la sopa, luego los garbanzos y más tarde la carne.

Cocido gallego

En este tipo de cocido, normalmente se utiliza la verdura de temporada, que suelen ser grelos y repollo. En cuanto a la carne, en esta receta gallega se suele usar ternera, cerdo, lacón, pollo campero, chorizo y cacheira, o careta de cerdo. Además de los garbanzos, el cocido gallego lleva patata.

Cocido gallego. Andres Victorero / iStock

Cocido asturiano

Como no podía ser de otra manera, en la tierra de don Pelayo, el cocido se prepara con alubias. El cocido asturiano se elabora con alubias blancas, berza, patata, pimentón y embutidos.

Cocido asturiano. Svetlana-Cherruty/iStockphoto

Cocido lebaniego

Montañés, lebaniego... Si pasamos por Cantabria lo que nos vamos a encontrar es esta receta típica de los valles del Liébana. En esta variante, el cocido se parapara con berzo, carne de cerdo, garbanzos y patatas.

Cocido vitoriano

Aunque hay quienes ponen en duda que realmente el cocido vitoriano tenga hunda sus raíces en Vitoria, se trata de una de las recetas de puchero más populares del lugar. Se elabora con carne de ternera, cordero, gallina, chorizo, tocino, jamón, azafrán, tomates, y diferentes verduras. Bien consistente.

Cocido maragato

Se trata del puchero por excelencia de la zona de Maragatería, en el centro de la provincia de León, y se podría decir que se asemeja bastante al cocido madrileño, pero servido al revés. Es decir, primero se come la carne, de la que podemos encontrar hasta siete tipos, y para finalizar el caldo.

Cocido maragato. TONO BALAGUER / iStock

Cocido extremeño

En este cocido, como no podía ser de otra manera, la carne predominante es la carne de cerdo. A la hora de tomar la sopa, aunque la puedes encontrar con fideos, la manera tradicional de tomarla es con migas de pan, y los garbanzos con caldo.

Puchero canario

Es probable que si has pasado de vacaciones por las islas Canarias hayas optado por probar los platos más populares, como las papas o el queso asado, aunque si has hecho un poco más de hincapié en su gastronomía, seguro que has encontrado esta receta. Se trata de un cocido que se prepara con garbanzos, carne de vaca, cerdo, pollo, chorizo, panceta, zanahoria, y maíz, entre otros ingredientes.

