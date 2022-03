El error que nunca debes cometer al hacer una ensalada

Cualquier época del año es buena para tomar una buena ensalada. Rápidas y fáciles de preparar, este plato delicioso, versátil y saludable es tu mejor aliado cuando andas justo de tiempo para cocinar.

¿Lo mejor de las ensaladas? La cantidad de ingredientes que le podemos añadir. Diferentes tipos de verduras, frutas, carne, pescado, huevos, semillas, salsas, aliños... No hay ingrediente que se te ocurra que no tenga cabida en una ensalada.

Hablar de ensaladas no es solo hablar de bases verdes a las que se le añaden otros ingredientes, sino de ensaladas de pasta, ensaladas de legumbres, de arroz... Ese plato popurrí que se come fresco y que preparamos en pocos minutos.

Ni somos perfectos ni pretendemos serlo, aunque sí seguir aprendiendo. Y por muy sencillo que nos parezca preparar una ensalada -que lo es- también cometemos más de un error.

¿Técnica? Poca y sencilla. Cuando hablamos de los errores que comentemos al preparar una ensalada nos referimos a la combinación de ingredientes. Ya sea aliño, salsas o proteínas.

A la misma temperatura

Uno de los errores más comunes que cometemos cuando preparamos ensaladas con verduras es querer añadir alimentos que están calientes. Las ensaldas son platos que se sirven fríos, y por ello añador cualquier ingrediente que aporte calor es un error que estropea al resto.

No vamos a negar que nos encanta añadir pechuga de pollo o gulas, entre otros ingredientes a nuestras ensaladas, aunque no debemos hacerlo recién cocinados, y menos si hemos utilizado como base lechuga o brotes verdes.

No es porque estos ingredientes no casen, que casan, sino porque la diferencia de temperaturas te puede estropear la ensalda. Al añadir ingredientes calientes a la lechuga o brotes verdes fríos, estos tomarán una textura que no es la que buscamos en este plato.