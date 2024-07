Dulce de boniato y chocolate sin azúcar, un postre delicioso que alimenta tu microbiota

Hace poco me encontré con unos amigos que me recordaron esta receta. Lamentablemente, la receta original lleva una gran cantidad de azúcar, que no es necesaria actualmente. Digo actualmente porque con los sistemas de refrigeración que tenemos no se necesita tanto dulce para conservarla.

El boniato, ya de por sí, tiene un dulzor que lo hace delicioso y no hay que añadirle más azúcar. Solo en caso de que tu costumbre sea consumir mucho dulce, entonces te parecerá que necesita añadirle más.

El boniato es un excelente alimento probiótico: contiene fibra que alimenta a nuestra microbiota positiva y nos ayuda a mantener nuestra salud inmune y digestiva, entre muchas otras propiedades. Pero no solo eso, también al cocinarlo y dejarlo enfriar transforma parte de esta fibra en almidón resistente que reduce sus almidones, transformándolos en más fibra prebiótica, hasta un 40%, potenciando sus propiedades.

Ingredientes para 8 porciones

Para la parte de boniato:

400 ml de agua

1 boniato mediano (aproximadamente 300 g); se recomienda usar boniatos de origen ecológico, ya que son más dulces.

8 g de agar-agar (aproximadamente 1 cucharadita de té) o 10 g de gelatina sin sabor (aproximadamente 1 sobre)

Opcionales:

1 cucharadita de esencia de vainilla, extracto de vainilla Puro o pasta de vainilla

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharada de estevia o el endulzante que prefieras. No uses edulcorantes que afectan a la microbiota

Para la parte de chocolate:

100 g de chocolate negro mínimo 80% cacao, fundido a baño maría

Elaboración

Parte de boniato:

Preparar el agar-agar: En una ollita, añade el agua y disuelve la cucharadita de agar-agar o gelatina. Deja hervir de 1 a 3 minutos para que el agar-agar gelifique correctamente. Si usas gelatina, disuélvela según las instrucciones del paquete. Licuado: Licúa el boniato cocido junto con el líquido preparado con agar-agar o gelatina. Si deseas, añade extracto de vainilla, cúrcuma y estevia. Separación de la mezcla: Separa la mezcla en dos partes iguales.

Parte de chocolate:

Preparar el chocolate: Funde el chocolate negro mínimo 80% al baño maría o en el microondas en intervalos de 30 segundos, removiendo entre cada intervalo hasta que esté completamente derretido. Mezcla con boniato: Añade el chocolate fundido a una de las partes de la mezcla de boniato y mezcla bien hasta que quede homogéneo.

Montaje:

Primera capa: Vierte la mezcla de boniato sin chocolate en un molde y deja enfriar en la nevera hasta que cuaje. Segunda capa: Una vez que la primera capa esté cuajada, vierte la mezcla de boniato con chocolate encima. Refrigerar: Lleva el molde al refrigerador y deja enfriar hasta que la segunda capa esté firme. Servir: Desmolda el dulce de boniato y chocolate y córtalo en porciones. ¡Disfruta de este delicioso y saludable postre!

Esta versión del dulce de boniato y chocolate es saludable y sin azúcar añadido, perfecta para quienes buscan un postre nutritivo y delicioso.

Propiedades del boniato

Variedades y Propiedades:

Interior amarillo y piel marrón: Rico en potasio, ayuda a regular el ritmo cardíaco y a reducir el estrés.

Rico en potasio, ayuda a regular el ritmo cardíaco y a reducir el estrés. De color violeta: Contiene antocianinas antioxidantes, que promueven la salud intestinal y pueden ofrecer protección contra enfermedades como el síndrome del intestino irritable y la colitis ulcerosa.

Contiene antocianinas antioxidantes, que promueven la salud intestinal y pueden ofrecer protección contra enfermedades como el síndrome del intestino irritable y la colitis ulcerosa. Exterior violeta y pulpa amarilla: Destacan por su alto contenido en antioxidantes.

Beneficios para la Salud:

Control de la glucemia: Sus carbohidratos de absorción lenta y almidones, junto con péptidos que aumentan la adiponectina, ayudan a regular el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos, normalizando los niveles de glucosa en sangre.

Belleza de la piel: Su alto contenido en betacaroteno combate el envejecimiento de la piel.

Refuerzo inmunológico: Con vitamina C y betacaroteno, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la resistencia a infecciones.

Fibra para la digestión: Su contenido en fibra mejora la digestión, actúa como prebiótico y contribuye a la salud cardiovascular, regulando los niveles de colesterol y reduciendo la presión arterial.

Minerales esenciales: Aporta hierro y magnesio, esenciales para la salud general.

Referencias

Ishiguro, K., Kurata, R., Shimada, Y., Sameshima, Y. y Kume, T. (2016). Efectos de un digerido de proteína de batata sobre el metabolismo de los lípidos en ratones a los que se les administró una dieta rica en grasas. Heliyon , 2 (12), e00201. https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(16)31409-8

Hwang, Yong Pil, Jae Ho Choi, Eun Hee Han, Hyung Gyun Kim, Ji-Hyang Wee, Kyung Ok Jung, and Kyung Hee Jung et al. 2011. "Purple Sweet Potato Anthocyanins Attenuate Hepatic Lipid Accumulation Through Activating Adenosine Monophosphate–Activated Protein Kinase In Human Hepg2 Cells And Obese Mice". Nutrition Research 31 (12): 896-906. doi:10.1016/j.nutres.2011.09.026. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0271531711001977

Kurata, Rie, Tooru Kobayashi, Takanori Ishii, Hiroshi Niimi, Seiji Niisaka, Masaomi Kubo, and Masaoki Kishimoto. 2017. "Influence Of Sweet Potato (≪I≫Ipomoea Batatas≪/I≫ L.) Leaf Consumption On Rat Lipid Metabolism". Food Science And Technology Research 23 (1): 57-62. doi:10.3136/fstr.23.57. https://www.jstage.jst.go.jp/article/fstr/23/1/23_57/_article/-char/ja/

Ishiguro, Koji, Rie Kurata, Yoshikazu Shimada, Yoto Sameshima, and Takashi Kume. 2016. "Effects Of A Sweetpotato Protein Digest On Lipid Metabolism In Mice Administered A High-Fat Diet". Heliyon 2 (12): e00201. doi:10.1016/j.heliyon.2016.e00201. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844016314098

Kistriyani, Lilis, Achmad Chafidz Mas Sahid, Tintin Mutiara, Dine Olisvia, and Lutfa Rahmawati. 2018. "Characteristic Of Membrane From Purple Sweet Potato (≪I≫Ipomea Batatas≪/I≫) As Antioxidant Face Mask". Key Engineering Materials 773: 354-359. doi:10.4028/www.scientific.net/kem.773.354. https://www.scientific.net/KEM.773.354

Nakamura, Yoshiyuki. 2019. "Quality Evaluation Of Sweet Potato Products". Sweet Potato, 349-379. doi:10.1016/b978-0-12-813637-9.00013-2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128136379000132

Tang, Chao, Jian Sun, Jun Liu, Changhai Jin, Xiaonan Wu, Xin Zhang, and Hong Chen et al. 2019. "Immune-Enhancing Effects Of Polysaccharides From Purple Sweet Potato". International Journal Of Biological Macromolecules 123: 923-930. doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.11.187. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014181301835551X

Lin, Yuli, Weikun Zou, Shiqiang Lin, Dennis Onofua, Zhijian Yang, Haizhou Chen, Songliang Wang, and Xuanyang Chen. 2017. "Transcriptome Profiling And Digital Gene Expression Analysis Of Sweet Potato For The Identification Of Putative Genes Involved In The Defense Response Against Fusarium Oxysporum F. Sp. Batatas". PLOS ONE 12 (11): e0187838. doi:10.1371/journal.pone.0187838. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187838

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.