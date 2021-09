Las arepas son a Venezuela lo que la paella a España. Motivo de orgullo nacional y bandera comestible sea en la parte del mundo que sea. No nos cabe en la cabeza la gastronomía venezolana sin unas buenas arepas que nos alegren el estómago.

Desde 2012, cada segundo sábado septiembre se celebra el Día Mundial de la Arepa promovido por la organización Venezolanos en el Mundo con el objetivo de darle a este plato insignia de la gastronomía de su país la importancia que merece.

Hemos de confesar que, que el Día Mundial de la Arepa siempre caiga en sábado es algo que nos fascina ya que de esta manera tenemos tiempo de sobra para preparar un buen menú venezolano a base de arepas, tequeños, pabellón o empanadas. O mejor aún, tiempo suficiente para acudir a un restaurante venezolano, ponernos las botas probando los mejores platos de su gastronomía -arepas incluidas, por supuesto- y reposar la comida en una larga sobremesa sin necesidad de escapar corriendo de nuevo al trabajo.

Ya sea para prepararlas en casa, para pedirlas a domicilio o para comerlas en un auténtico venezolano, no puedes celebrar el Día Mundial de la Arepa con el primer relleno que se te ocurra, si no probando los sabores de las auténticas arepas venezolanas.

Si es cierto que este pan de maíz acepta cualquier relleno que le quieras echar, los mejores ya están inventados: Reina Pepiada, pabellón, pelúa y dominó.

La Reina Pepiada

Que la primera palabra que define esta arepa sea "reina" no es casualidad. Y si aún no la has probado, cuando lo hagas descubrirás el porqué. Se trata de una de las arepas más populares de Venezuela y se dice que se bautizó así en honor a Susana Duijim, la primera venezolana Miss Mundo.

El relleno de está arepa está elaborado, principalmente, a partir de pollo y aguacate. A la mezcla se le suele añadir cebolla morada, un poco de tomate, mayonesa, perejil, y demás especias dependiendo de los gustos de cada cocinero.

La pelúa

Es otro de los rellenos que no pueden faltar en un ningún venezolano que se precie y por lo tanto una muy buena opción para celebrarl el Día Mundial de la Arepa.

Carne mechada y queso. ¿Algo más sencillo y delicioso? Una carne mechada bien guisada y bien preparada, con queso rallado grueso y poco más necesitas para saborear el cielo venezolano.

Pabellón

Realmente pabellón no es el nombre de una arepa, sino el nombre de uno de los platos más típicos de la gastronomía venezolana. Pero claro, todo dentro de un pan de arepa sabe mejor.

El pabellón se elabora con carne de vacuno desmenuzada, frijoles, plátano y queso. Una mezcla de sabores explosiva que hace de esta arepa una de las más conocidas en el mundo entero.

Dominó

Blanco y negro, como el dominó. No sabemos de si el contraste de colores de los ingredientes ha bautizado a esta arepa, pero sí que está deliciosa y que no puedes dejar de probarla en el Día Mundial de la Arepa.

Con tan solo unos cuantos frijoles y un poco de queso blanco rallado tienes una espectacular arepa que ya estás tardando en probar. ¡Que la ocasión lo merece!