Málaga se ha convertido en destino de moda, y es muy probable que este verano haya estado entre tus destinos o, que si eres de los que tienen suerte, aún sigas por tierras malagueñas.

Si eres autóctono aquello de "un pitufo y un mitad" te resultará familiar, pero para quienes son meros visitantes y no han vivido de la ciudad a fondo hasta el momento, puede parecer cualquier cosa menos un desayuno.

En Málaga se come y muy bien, y si a la hora de sentarnos a almorzar no pueden faltar unos espetos o una fritura de pescado, a la hora de desayunar no podemos dejar de hablar de molletes y pitufos. Sí, los pitufos se comen.

Dependiendo del lugar donde acudas a desayunar, el pan del pitufo tiene una forma u otra y está más o menos tostado, por lo que, si eres de los que no tiene muy claro qué es ese bocado con nombre de dibujo animado puede ser que lo acabes confundiendo con un mollete.

Es pitufo, pero no es azul

En la ciudad andaluza de Málaga se conocen como pitufos a los bollos de pan pequeños, de unos 10 o 12 centímetros de longitud que se preparan rellenos de diferentes ingredientes y se comen especialmente en el desayuno.

El pitufo mixto, de jamón cocido y queso derretido, es el más famoso de estos bocadillos, aunque en las cartas de las cafeterías y restaurantes puedes encontrar una gran variedad de estos bocados para desayunar en condiciones. Bacón, jamón serrano, vegetal... Sea lo que sea que te apetezca lo puedes comer en un pitufo.

A pesar de ser uno de los platos más característicos de esta ciudad, el pitufo tiene una corta vida. Con el objetivo de hacer un bollo de pan más pequeño para los niños, la panificadora Mateo Luque creó esta pieza de pan más pequeña y con una masa más suave para los pequeños de la casa.

La denominación de "pitufo" vino después, cuando, poco después de que TVE estrenase la serie de dibujos animados, la panificadora creadora de estos bollos decidió anunciar su producto con un luminoso acompañado de un pitufo. De manera inmediata popularmente se empezó a denominar a estos bollitos de pan de la misma manera que a los dibujos animados de la televisión.

El mollete antequerano, otro clásico de los desayunos malagueños

Además de los pitufos, en los desayunos malagueños también es muy frecuente encontrar molletes. Este tipo de bollo tiene su origen en Antequera y se trata de un pan blanco y poco cocido sin levadura que se suele servir relleno de jamón serrano, jamón cocido, queso o bacon, entre otros ingredientes.

Aunque en algunas cafeterías el pitufo y el mollete sean muy similares, ambos desayunos estrella en Málaga tienen sus diferencias. Mientras que, a pesar de hacerse con masa más suave y menos cocido que una barra de pan habitual, el pitufo sí lleva levadura, el mollete -que habitualmente tiene una forma redonda- suele ser más blanco y con menos volumen, ya que se prepara sin levadura.