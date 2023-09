Descubre la manera más sencilla que tienes a mano para que el sushi te quede perfecto

Si eres un amante del sushi de verdad, seguro que has intentado ponerte a hacerlo en casa. No es la comida más barata que podemos disfrutar, así que si podemos ahorrarnos algo de dinero, haciéndolo en casa un día que tengamos un antojo genial, y si encima tenemos los trucos para conseguir que nos quede con un resultado de restaurante mejor todavía.

Estas indicaciones, más que una receta, son una recomendación de ingredientes para que pruebes un truco que te va a resolver la vida cuando tengas ganas de hacer esta comida, además con utensilios que ya tienes en casa seguro.

Quizá no lo habías pensado antes, pero una cubitera se puede convertir en el molde perfecto para que las piezas de sushi se queden compactas y en la forma ideal para que no se deshagan ni se deformen. Si no te lo crees, pruébalo tú mismo y observa el resultado.

Ingredientes

100 g de arroz sushi en crudo

​150 g salmón crudo previamente congelado

​1/2 de pepino

​1/2 mango

​Tamari o salsa o de soja

​1 papel de alga nori

Elaboración

Hierve primer el arroz según el tiempo que necesite. ​Después corta tiras de pepino con un pelador de patatas y también el mango. ​Pon el papel film sobre un molde de cubitos de hielo. ​Corta las tiras de alga nori y colócalo por primero en el papel. ​Después añade, dos tiras de pepino, el mango y el salmón. Pon el arroz, cubre bien y aplástalo con la cuchara. Por último, lo metes un rato en la nevera y al darle la vuelta y quitarle el papel film, quedan perfectos.

Propiedades del arroz

El arroz es un cereal rico en proteínas y carbohidratos, aportando así gran cantidad de energía. Favorece la absorción de nutrientes en el intestino y proviene la aparición de estreñimiento e hinchazón estomacal. Es un alimento bajo en grasa, por lo que es ideal para realizar una dieta equilibrada. Puede incluso prevenir enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.

Por cada 100 g el arroz contiene:

Calorías: 353 ​Proteínas: 7 g ​Hidratos de carbono: 79 g

