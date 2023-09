Descubre este curioso picoteo de uvas rebozadas con queso y pistachos: barato y delicioso

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de uvas es nochevieja está claro, pero lo cierto es que la temporada de las uvas dura desde mediados de verano hasta principios de invierno, por lo que las ideas de recetas con uvas, puede ser una propuesta otoñal perfecta. Puedes probarlo de otras maneras, como gominolas de uvas o esta receta de uvas envueltas de queso y pistachos que combinan ingredientes que a todos nos gustan y pueden quedar genial en una comida o cena, tanto de entrante como de postre.

Además, no solo vas a disfrutar de un plato delicioso sino que la uva, la protagonista de esta receta, es una fuente de vitaminas y de sustancias terapéuticas y beneficiosas para nuestra salud. El resultado lo tienes en cinco minutos, no vas a gastar más de tres euros en conseguirla y además es saludable, no hay ninguna excusa, para que te pongas a hacer este experimento que va a salir bien seguro.

Ingredientes

Uvas, verdes o rojas, sin pepitas. Precio aproximado 1,49 €

Una terrina de crema de queso. Precio aproximado 2,69

200 g de pistachos. Precio aproximado 2,19 €

Elaboración

Lava las uvas y sécalas. Pela los pistachos, machácalos en un mortero y vierte los trocitos en un plato hondo.

Coloca la crema de queso en un cuenco, añade las uvas y remuévelas con cuidado para que queden bien untadas sin que se rompan.

A continuación, pasa las uvas por el plato de los pistachos. Asegúrate de que los frutos secos se adhieran a las uvas de forma regular por todos los lados.

Propiedades de la uva

De esta fruta existen muchas variedades y es uno de los alimentos que más caracterizan la dieta mediterránea. Contiene fundamentalmente agua, hidratos de carbono y es un precursor de vitamina A, C y todas las del grupo B, especialmente B6. En cuanto a minerales, destaca el potasio, el magnesio, el azufre, el calcio, el azufre y el hierro.

Entre sus beneficios, la uva es un excelente laxante, para combatir el estreñimiento, protege del cáncer, refuerza las defensas por su contenido en sustancias antioxidantes, retarda el envejecimiento y es un remedio natural para los casos de fatiga, anemia o estrés físico y mental.

Agua: 80 %

​Hidratos de carbono: 17 %

​Energía 69 kcal

​Azúcar: 15

​Grasa: 0,16 g

