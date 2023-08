Pechugas de pollo en salsa de mostaza y miel, una receta por menos de tres euros

El pollo es una comida muy versátil que se puede adaptar en distintas formas y combinar también de diversas maneras para darnos platos completamente distintos según la salsa, el condimento o la guarnición que utilicemos. Ya te hemos propuesto en otras ocasiones mezclas un poco más diferentes, como brochetas con salsa de cereza o aguacates rellenos de pollo, para que busques tu mezcla favorita.

En este caso, no nos hemos roto tanto la cabeza porque esta combinación de pollo con salsa de mostaza y miel es bastante más común y de hecho, seguro que ya lo has probado alguna vez. De todas maneras, quizá no te habías planteado hacerlo en casa, así para que compruebes lo sencillo que es, te mostramos estos pasos que puedes hacer en menos de diez minutos para conseguir una receta deliciosa, con el pollo más jugoso por menos de tres euros.

Ingredientes

4 pechugas de pollo. Precio aproximado 4,42 €

​1 vaso de vino blanco. Precio aproximado 0.85 €

​300 ml. de nata líquida. Precio aproximado 1,54 €

​2 dientes de ajo. Precio aproximado 1,25 €

​2 cucharadas soperas de miel

​2 cucharadas soperas de mostaza de Dijon

​Sal

Elaboración

Empieza sellando las pechugas de pollo. Mientras, pon un poco de aceite en una sartén y añade los ajos cuando esté caliente. Cuando estén dorados, introduce también las pechugas. ​Para hacer la salsa de miel. Utiliza la misma sartén, pon vino blanco y remueve un poco para soltar todo el jugo que queda. Luego pon la miel, la mostaza, un poco de agua, una pizca de sal y la nata líquida. Añade un poco de agua a la salsa y remueve. Pon las pechugas en la sartén junto a la salsa con el fuego alto. Cuando comience a hervir, baja el fuego y espera a que se reduzca y quede espesa. Justo antes de retirarla del fuego, pon un poco de perejil picado y... ¡Listo, ya tenemos las pechugas!

Propiedades del pollo

La carne de pollo es un alimento muy común en todas las casas, especialmente por su alto valor nutritivo, su bajo costo y su versatilidad, por sus múltiples opciones de preparación. Además, es bajo en grasa y en calorías, y tiene un alto contenido en nutrientes, vitaminas y proteínas de alto valor biológico que suministran aminoácidos esenciales para nuestro organismo y su correcto funcionamiento.

Entre sus propiedades, el pollo, aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, para aumentar nuestro estado de ánimo, ayuda a luchar contra la pérdida ósea, mantiene los vasos sanguíneos sanos y produce altos niveles de energía.

Por cada 100g el pollo tiene:

Calorías: 195

​Proteínas 30 g

​Grasa 7,7 g

​Grasa saturada: 2,2 g

​Hidratos de carbono : 0g

